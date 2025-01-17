https://1prime.ru/20250117/mvf-854287198.html

МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики

МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2025 год - до 3,3%, говорится в опубликованном отчете организации. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:03+0300

2025-01-17T17:03+0300

2025-01-17T17:03+0300

экономика

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg

ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2025 год - до 3,3%, говорится в опубликованном отчете организации. Согласно представленным табличным значениям, мировой ВВП в 2025 году, как ожидается, увеличится на 3,3%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущего прогноза от октября 2024 года. МВФ ожидает, что в 2026 году глобальная экономика вырастет также на 3,3%, что соответствует прежнему прогнозу. По итогам 2024 года мировой ВВП увеличился на 3,2%, свидетельствует оценка фонда.

https://1prime.ru/20241219/bitkoin-853722434.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвф