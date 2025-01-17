Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250117/mvf-854287198.html
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики - 17.01.2025, ПРАЙМ
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2025 год - до 3,3%, говорится в опубликованном отчете организации. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:03+0300
2025-01-17T17:03+0300
экономика
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_0:366:3964:2596_1920x0_80_0_0_f4be9b0c3fd8b9da9422ebc48e46c7f5.jpg
ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2025 год - до 3,3%, говорится в опубликованном отчете организации. Согласно представленным табличным значениям, мировой ВВП в 2025 году, как ожидается, увеличится на 3,3%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущего прогноза от октября 2024 года. МВФ ожидает, что в 2026 году глобальная экономика вырастет также на 3,3%, что соответствует прежнему прогнозу. По итогам 2024 года мировой ВВП увеличился на 3,2%, свидетельствует оценка фонда.
https://1prime.ru/20241219/bitkoin-853722434.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265552_433:0:3964:2648_1920x0_80_0_0_76a23135291378eb53667eb03ed7368d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мвф
Экономика, МВФ
17:03 17.01.2025
 
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики

МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики до 3,3%

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© AFP / Yuri Gripas
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2025 год - до 3,3%, говорится в опубликованном отчете организации.
Согласно представленным табличным значениям, мировой ВВП в 2025 году, как ожидается, увеличится на 3,3%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущего прогноза от октября 2024 года.
МВФ ожидает, что в 2026 году глобальная экономика вырастет также на 3,3%, что соответствует прежнему прогнозу.
По итогам 2024 года мировой ВВП увеличился на 3,2%, свидетельствует оценка фонда.
Bitcoin - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2024
В МВФ раскритиковали планы Трампа по резерву биткоина
19 декабря 2024, 19:13
 
ЭкономикаМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала