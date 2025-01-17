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МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики - 17.01.2025, ПРАЙМ
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2025 год - до 3,3%, говорится в опубликованном отчете организации. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:03+0300
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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2025 год - до 3,3%, говорится в опубликованном отчете организации. Согласно представленным табличным значениям, мировой ВВП в 2025 году, как ожидается, увеличится на 3,3%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущего прогноза от октября 2024 года. МВФ ожидает, что в 2026 году глобальная экономика вырастет также на 3,3%, что соответствует прежнему прогнозу. По итогам 2024 года мировой ВВП увеличился на 3,2%, свидетельствует оценка фонда.
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мвф
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики
МВФ незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики до 3,3%
ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно улучшил прогноз по росту мировой экономики на 2025 год - до 3,3%, говорится в опубликованном отчете организации.
Согласно представленным табличным значениям, мировой ВВП в 2025 году, как ожидается, увеличится на 3,3%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущего прогноза от октября 2024 года.
МВФ ожидает, что в 2026 году глобальная экономика вырастет также на 3,3%, что соответствует прежнему прогнозу.
По итогам 2024 года мировой ВВП увеличился на 3,2%, свидетельствует оценка фонда.
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