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МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год

МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год

Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:03+0300

2025-01-17T17:03+0300

2025-01-17T17:03+0300

экономика

россия

мвф

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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил ожидания роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации. Согласно представленным табличным значениям, ВВП РФ по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза организации. В текущем году, по оценкам фонда, российская экономика вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ. На 2026 год фонд сохранил свой прежний прогноз по росту российской экономики на уровне 1,2%. В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики, отмечает сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. По ее словам, поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции". Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России - 3,5-4%. В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России - 0,5-1,5%.

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россия, мвф