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МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год - 17.01.2025, ПРАЙМ
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МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год
МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год - 17.01.2025, ПРАЙМ
МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год
Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:03+0300
2025-01-17T17:03+0300
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил ожидания роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации. Согласно представленным табличным значениям, ВВП РФ по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза организации. В текущем году, по оценкам фонда, российская экономика вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ. На 2026 год фонд сохранил свой прежний прогноз по росту российской экономики на уровне 1,2%. В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики, отмечает сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. По ее словам, поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции". Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России - 3,5-4%. В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России - 0,5-1,5%.
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россия, мвф
Экономика, РОССИЯ, МВФ
17:03 17.01.2025
 
МВФ улучшил прогноз ВВП России на 2025 год

МВФ оценил рост ВВП России в 2024 г в 3,8%, улучшил прогноз на 2025 год до 1,4%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил ожидания роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации.
Согласно представленным табличным значениям, ВВП РФ по итогам 2024 года вырос на 3,8%, что на 0,2 п.п. выше октябрьского прогноза организации.
В текущем году, по оценкам фонда, российская экономика вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта выше прошлого прогноза МВФ.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
Всемирный банк сохранил прогноз роста мирового ВВП в 2025 году
Вчера, 21:52
На 2026 год фонд сохранил свой прежний прогноз по росту российской экономики на уровне 1,2%.
В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики, отмечает сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. По ее словам, поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции".
Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России - 3,5-4%.
В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России - 0,5-1,5%.
 
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