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В ЦБ РФ сообщили об объеме наличных в обращении в России
В ЦБ РФ сообщили об объеме наличных в обращении в России - 17.01.2025, ПРАЙМ
В ЦБ РФ сообщили об объеме наличных в обращении в России
Объем наличных денег в обращении в России за 2024 год показал очень низкий прирост по историческим меркам - на 0,2 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ в... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:50+0300
2025-01-17T18:50+0300
2025-01-17T18:51+0300
экономика
наличные деньги в обращении
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России за 2024 год показал очень низкий прирост по историческим меркам - на 0,2 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "В целом за 2024 год объем наличных денег в обращении увеличился на 0,2 триллиона рублей, что является очень низким приростом по историческим меркам. Прирост ОР (обязательных резервов - ред.) в 2024 году составил 0,8 триллиона рублей", - говорится в материале. Регулятор отмечает, что спрос на наличные деньги в декабре сезонно возрос, и отток ликвидности за счет этого фактора составил 0,6 триллиона рублей.
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наличные деньги в обращении
Экономика, наличные деньги в обращении
В ЦБ РФ сообщили об объеме наличных в обращении в России
ЦБ: объем наличных в обращении в РФ вырос на 0,2 трлн руб - низкий результат
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России за 2024 год показал очень низкий прирост по историческим меркам - на 0,2 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"В целом за 2024 год объем наличных денег в обращении увеличился на 0,2 триллиона рублей, что является очень низким приростом по историческим меркам. Прирост ОР (обязательных резервов - ред.) в 2024 году составил 0,8 триллиона рублей", - говорится в материале.
ЦБ зафиксировал снижение денежной базы России в узком определении
Регулятор отмечает, что спрос на наличные деньги в декабре сезонно возрос, и отток ликвидности за счет этого фактора составил 0,6 триллиона рублей.