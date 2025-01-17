https://1prime.ru/20250117/nalichnye-854292542.html

В ЦБ РФ сообщили об объеме наличных в обращении в России

В ЦБ РФ сообщили об объеме наличных в обращении в России - 17.01.2025, ПРАЙМ

В ЦБ РФ сообщили об объеме наличных в обращении в России

Объем наличных денег в обращении в России за 2024 год показал очень низкий прирост по историческим меркам - на 0,2 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ в... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T18:50+0300

2025-01-17T18:50+0300

2025-01-17T18:51+0300

экономика

наличные деньги в обращении

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объем наличных денег в обращении в России за 2024 год показал очень низкий прирост по историческим меркам - на 0,2 триллиона рублей, сообщает ЦБ РФ в информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "В целом за 2024 год объем наличных денег в обращении увеличился на 0,2 триллиона рублей, что является очень низким приростом по историческим меркам. Прирост ОР (обязательных резервов - ред.) в 2024 году составил 0,8 триллиона рублей", - говорится в материале. Регулятор отмечает, что спрос на наличные деньги в декабре сезонно возрос, и отток ликвидности за счет этого фактора составил 0,6 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20250117/baza-854274732.html

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наличные деньги в обращении