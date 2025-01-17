https://1prime.ru/20250117/nato-854284085.html

"Это феноменально". В ЕС назвали страну, полностью готовую к войне с РФ

"Это феноменально". В ЕС назвали страну, полностью готовую к войне с РФ - 17.01.2025, ПРАЙМ

"Это феноменально". В ЕС назвали страну, полностью готовую к войне с РФ

Финляндия полностью подготовлена к войне с Российской Федерацией, заявил в беседе с польским телеканалом TVP замглавы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:29+0300

2025-01-17T15:29+0300

2025-01-17T15:30+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Финляндия полностью подготовлена к войне с Российской Федерацией, заявил в беседе с польским телеканалом TVP замглавы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский, комментируя незаконной задержание финскими силами российского танкера Eagle S.В частности, заместитель министра заявил: "Финляндия одна из немногих стран, которая полностью готова к войне с Россией. Они готовились к этому как общество. У них есть гражданская оборона, это феноменально. И финское общество очень сплоченное". При этом Бартошевский подчеркнул, что финские власти не склонны с помпой заявлять на весь мир о своей готовности противостоять Российской Федерации, отметив, что Финляндия "никогда не скажет об этом", поскольку финны "очень молчаливые, но очень эффективные". Замминистра даже сказал, что финны "вообще не говорят, но работают".Более того, по утверждению Бартошевского, Финляндия уже доказала свою способность успешно сдерживать российскую агрессию."Они (финские власти - прим. ред.) это доказали. Так было с Eagle S. Они не просто сказали: может быть, этот корабль сделал это с нашими кабелями. Они просто поднялись на борт корабля, отбуксировали его в Финляндию и обнаружили неполадки".При этом замглавы МИД Польши заявил, что в настоящее время Евросоюз уже находится в состоянии войны с Российской Федерацией, подчеркнув, что речь идет не о "гибридной войне, а об обычной войне, но с использованием необычных средств".

https://1prime.ru/20250103/tanker-854015335.html

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