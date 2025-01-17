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В НБКИ рассказали о снижении доли отказов банками по ипотеке - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В НБКИ рассказали о снижении доли отказов банками по ипотеке
В НБКИ рассказали о снижении доли отказов банками по ипотеке - 17.01.2025, ПРАЙМ
В НБКИ рассказали о снижении доли отказов банками по ипотеке
Доля отказов банками по ипотечным заявкам в России в ноябре-декабре 2024 года сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с показателем октября – до 50% по | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T03:15+0300
2025-01-17T03:15+0300
финансы
банки
россия
москва
алексей волков
банк россия
банк россии
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Доля отказов банками по ипотечным заявкам в России в ноябре-декабре 2024 года сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с показателем октября – до 50% по причине общего снижения спроса на ипотеку из-за высоких ставок и политики ЦБ по сокращению доли "некачественных" заемщиков, рассказал РИА Недвижимость директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, в октябре этот показатель в целом по рынку составлял 56%, а в ноябре 53%. "Примечательно, что снижение доли отказов произошло в предновогодние месяцы, когда люди, как правило, проявляют наибольшую потребительскую активность. Подобная динамика, на наш взгляд, свидетельствует о некотором снижении спроса на ипотеку. Вероятно, в условиях высоких ставок многие предпочли взять паузу до "лучших" времен", - объяснил он. При этом, по словам Волкова, на первичном и вторичном рынках в прошлом году отмечались разнонаправленные тенденции. На вторичке в течение практически всего года наблюдался тренд на некоторое снижение доли отказов со стороны ипотечных банков - минус 16 процентных пунктов в декабре по сравнению с январем, до 34% с 50%. На первичке, напротив, во второй половине года уровень отказов по большей части рос, достигнув рекордных 77% в октябре. Затем, правда, показатель несколько снизился – до 72% в ноябре и 69% в декабре. "Высокий уровень отказов на первичном рынке объясняется окончанием основной программы льготной ипотеки и, соответственно, снижением у банков "аппетита" к риску именно в сегменте новостроек", - отметил Волков. Кроме того, на ситуацию с одобрением заявок в 2024 году повлияло и исчерпание лимитов на наиболее популярную семейную ипотеку, из-за чего многие банки начали сокращать долю положительных решений, добавил он. "Вместе с тем, Банк России уже достаточно продолжительное время предпринимает активные меры по охлаждению ипотечного рынка, и граждане с высокой долговой нагрузкой и первоначальным взносом ниже 30% в последнее время "вымываются" из входящего потока заявителей", - заключил Волков.  
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192
40
192
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финансы, банки, россия, москва, алексей волков, банк россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Алексей Волков, банк Россия, Банк России
03:15 17.01.2025
 
В НБКИ рассказали о снижении доли отказов банками по ипотеке

НБКИ: доля отказов банками по ипотеке в России в ноябре-декабре сократилась до 50%

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Доля отказов банками по ипотечным заявкам в России в ноябре-декабре 2024 года сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с показателем октября – до 50% по причине общего снижения спроса на ипотеку из-за высоких ставок и политики ЦБ по сокращению доли "некачественных" заемщиков, рассказал РИА Недвижимость директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
По его словам, в октябре этот показатель в целом по рынку составлял 56%, а в ноябре 53%.
"Примечательно, что снижение доли отказов произошло в предновогодние месяцы, когда люди, как правило, проявляют наибольшую потребительскую активность. Подобная динамика, на наш взгляд, свидетельствует о некотором снижении спроса на ипотеку. Вероятно, в условиях высоких ставок многие предпочли взять паузу до "лучших" времен", - объяснил он.
При этом, по словам Волкова, на первичном и вторичном рынках в прошлом году отмечались разнонаправленные тенденции. На вторичке в течение практически всего года наблюдался тренд на некоторое снижение доли отказов со стороны ипотечных банков - минус 16 процентных пунктов в декабре по сравнению с январем, до 34% с 50%.
На первичке, напротив, во второй половине года уровень отказов по большей части рос, достигнув рекордных 77% в октябре. Затем, правда, показатель несколько снизился – до 72% в ноябре и 69% в декабре.
"Высокий уровень отказов на первичном рынке объясняется окончанием основной программы льготной ипотеки и, соответственно, снижением у банков "аппетита" к риску именно в сегменте новостроек", - отметил Волков.
Кроме того, на ситуацию с одобрением заявок в 2024 году повлияло и исчерпание лимитов на наиболее популярную семейную ипотеку, из-за чего многие банки начали сокращать долю положительных решений, добавил он.
"Вместе с тем, Банк России уже достаточно продолжительное время предпринимает активные меры по охлаждению ипотечного рынка, и граждане с высокой долговой нагрузкой и первоначальным взносом ниже 30% в последнее время "вымываются" из входящего потока заявителей", - заключил Волков.  
 
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