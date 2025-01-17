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В НБКИ рассказали о снижении доли отказов банками по ипотеке

В НБКИ рассказали о снижении доли отказов банками по ипотеке - 17.01.2025, ПРАЙМ

В НБКИ рассказали о снижении доли отказов банками по ипотеке

Доля отказов банками по ипотечным заявкам в России в ноябре-декабре 2024 года сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с показателем октября – до 50% по | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T03:15+0300

2025-01-17T03:15+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Доля отказов банками по ипотечным заявкам в России в ноябре-декабре 2024 года сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с показателем октября – до 50% по причине общего снижения спроса на ипотеку из-за высоких ставок и политики ЦБ по сокращению доли "некачественных" заемщиков, рассказал РИА Недвижимость директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, в октябре этот показатель в целом по рынку составлял 56%, а в ноябре 53%. "Примечательно, что снижение доли отказов произошло в предновогодние месяцы, когда люди, как правило, проявляют наибольшую потребительскую активность. Подобная динамика, на наш взгляд, свидетельствует о некотором снижении спроса на ипотеку. Вероятно, в условиях высоких ставок многие предпочли взять паузу до "лучших" времен", - объяснил он. При этом, по словам Волкова, на первичном и вторичном рынках в прошлом году отмечались разнонаправленные тенденции. На вторичке в течение практически всего года наблюдался тренд на некоторое снижение доли отказов со стороны ипотечных банков - минус 16 процентных пунктов в декабре по сравнению с январем, до 34% с 50%. На первичке, напротив, во второй половине года уровень отказов по большей части рос, достигнув рекордных 77% в октябре. Затем, правда, показатель несколько снизился – до 72% в ноябре и 69% в декабре. "Высокий уровень отказов на первичном рынке объясняется окончанием основной программы льготной ипотеки и, соответственно, снижением у банков "аппетита" к риску именно в сегменте новостроек", - отметил Волков. Кроме того, на ситуацию с одобрением заявок в 2024 году повлияло и исчерпание лимитов на наиболее популярную семейную ипотеку, из-за чего многие банки начали сокращать долю положительных решений, добавил он. "Вместе с тем, Банк России уже достаточно продолжительное время предпринимает активные меры по охлаждению ипотечного рынка, и граждане с высокой долговой нагрузкой и первоначальным взносом ниже 30% в последнее время "вымываются" из входящего потока заявителей", - заключил Волков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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