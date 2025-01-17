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Россияне и финны начали массово продавать недвижимость в Эстонии

Россияне и финны начали массово продавать недвижимость в Эстонии - 17.01.2025, ПРАЙМ

Россияне и финны начали массово продавать недвижимость в Эстонии

Граждане России и Финляндии активно заключают сделки по продаже недвижимости в Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на данные портала по... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T16:12+0300

2025-01-17T16:12+0300

2025-01-17T16:12+0300

недвижимость

эстония

бизнес

россия

финляндия

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Граждане России и Финляндии активно заключают сделки по продаже недвижимости в Эстонии, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на данные портала по купле-продаже недвижимости Kinnisvara24. "В 2024 году число сделок по продаже недвижимости, заключенных гражданами Финляндии и России в Эстонии, в разы превысило число сделок по покупке", - говорится в сообщении со ссылкой на материалы портала. Из данных портала следует, что в столичном уезде Харьюмаа россияне в 2024 году совершили 28 покупок и 176 продаж недвижимости, а финны - 55 покупок и 176 продаж. При этом отмечается, что проживающие в Эстонии граждане России заключили 333 сделки по продаже недвижимости в уезде Ида-Вирумаа. Согласно порталу, многие иностранцы продают недвижимость, ранее приобретенную в Эстонии для инвестиций, на фоне нестабильной ситуации на местном рынке аренды жилья. В июне 2024 года телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония планирует ограничить для "граждан третьих стран" возможность приобретать недвижимость в местах, имеющих стратегическое значение для государства, при этом список таких мест обнародовать не хочет.

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эстония, бизнес, россия, финляндия