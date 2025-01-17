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Объем экспортных контрактов при поддержке МЭЦ вырос на 37% - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Объем экспортных контрактов при поддержке МЭЦ вырос на 37%
Объем экспортных контрактов при поддержке МЭЦ вырос на 37% - 17.01.2025, ПРАЙМ
Объем экспортных контрактов при поддержке МЭЦ вырос на 37%
Объём экспортных контрактов, заключённых при поддержке Московского экспортного центра в 2024 году, увеличился на 37% по сравнению с 2023 годом, в 2025 году... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T07:46+0300
2025-01-17T07:46+0300
россия
бизнес
экономика
москва
оман
пакистан
сергей собянин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объём экспортных контрактов, заключённых при поддержке Московского экспортного центра в 2024 году, увеличился на 37% по сравнению с 2023 годом, в 2025 году планируют усилить присутствие предпринимателей на рынках Омана, Пакистана, Монголии и Малайзии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "За прошлый год объём экспортных контрактов, заключённых при поддержке МЭЦ, превысил 26 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 37%... В новом году планируется усилить присутствие наших предпринимателей на рынках Омана, Пакистана, Монголии и Малайзии", - написал он в Telegram-канале. Собянин отметил, что сейчас Московский экспортный центр предлагает больше 30 программ и сервисов, среди них - подготовка к выходу на заграничные рынки и помощь в дальнейшем продвижении. Подчеркивается, что столичным компаниям также доступны финансовые инструменты поддержки в виде гранта экспортёрам и предэкспортного льготного кредитования. Мэр добавил, что в 2024 году наибольший объём поставок с поддержкой Москвы пришёлся на Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссию. "Объём экспорта высокотехнологичной продукции и ИТ-услуг вырос в 2,1 раза. Столичные компании поставляли их в 44 страны. Например, программное обеспечение - в Азербайджан и Индию, комплектующие для ортопедических изделий - в Боливию", - подытожил он.
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россия, бизнес, москва, оман, пакистан, сергей собянин
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА, ОМАН, ПАКИСТАН, Сергей Собянин
07:46 17.01.2025
 
Объем экспортных контрактов при поддержке МЭЦ вырос на 37%

Собянин: объем экспортных контрактов с МЭЦ в 2024 году вырос на 37%

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объём экспортных контрактов, заключённых при поддержке Московского экспортного центра в 2024 году, увеличился на 37% по сравнению с 2023 годом, в 2025 году планируют усилить присутствие предпринимателей на рынках Омана, Пакистана, Монголии и Малайзии, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"За прошлый год объём экспортных контрактов, заключённых при поддержке МЭЦ, превысил 26 миллиардов рублей. По сравнению с 2023 годом показатель увеличился на 37%... В новом году планируется усилить присутствие наших предпринимателей на рынках Омана, Пакистана, Монголии и Малайзии", - написал он в Telegram-канале.
Собянин отметил, что сейчас Московский экспортный центр предлагает больше 30 программ и сервисов, среди них - подготовка к выходу на заграничные рынки и помощь в дальнейшем продвижении. Подчеркивается, что столичным компаниям также доступны финансовые инструменты поддержки в виде гранта экспортёрам и предэкспортного льготного кредитования.
Мэр добавил, что в 2024 году наибольший объём поставок с поддержкой Москвы пришёлся на Китай, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан и Белоруссию.
"Объём экспорта высокотехнологичной продукции и ИТ-услуг вырос в 2,1 раза. Столичные компании поставляли их в 44 страны. Например, программное обеспечение - в Азербайджан и Индию, комплектующие для ортопедических изделий - в Боливию", - подытожил он.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМОСКВАОМАНПАКИСТАНСергей Собянин
 
 
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