https://1prime.ru/20250117/opasnost-854278596.html

Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии

Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии - 17.01.2025, ПРАЙМ

Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии

В Северной Осетии был объявлен режим опасности БПЛА, а также введен режим "Ковер", в результате которого аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T13:23+0300

2025-01-17T13:23+0300

2025-01-17T13:23+0300

россия

северная осетия

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В Северной Осетии был объявлен режим опасности БПЛА, а также введен режим "Ковер", в результате которого аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло."В республике объявлен режим беспилотной опасности. Также введен режим "Ковер" - аэропорт "Владикавказ" закрыт на прием и отправку воздушных судов", - заявил он.Он также добавил, что все силы и средства были переведены в повышенную готовность, а оперативный штаб продолжает свою работу круглосуточно.

https://1prime.ru/20250111/pvo-854131569.html

северная осетия

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россия, северная осетия