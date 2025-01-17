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Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии
Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии - 17.01.2025, ПРАЙМ
Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии
В Северной Осетии был объявлен режим опасности БПЛА, а также введен режим "Ковер", в результате которого аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:23+0300
2025-01-17T13:23+0300
2025-01-17T13:23+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В Северной Осетии был объявлен режим опасности БПЛА, а также введен режим "Ковер", в результате которого аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло."В республике объявлен режим беспилотной опасности. Также введен режим "Ковер" - аэропорт "Владикавказ" закрыт на прием и отправку воздушных судов", - заявил он.Он также добавил, что все силы и средства были переведены в повышенную готовность, а оперативный штаб продолжает свою работу круглосуточно.
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россия, северная осетия
Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии
Режим опасности БПЛА объявили в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа закрыт
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В Северной Осетии был объявлен режим опасности БПЛА, а также введен режим "Ковер", в результате которого аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
"В республике объявлен режим беспилотной опасности. Также введен режим "Ковер" - аэропорт "Владикавказ" закрыт на прием и отправку воздушных судов", - заявил он.
Он также добавил, что все силы и средства были переведены в повышенную готовность, а оперативный штаб продолжает свою работу круглосуточно.
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