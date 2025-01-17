https://1prime.ru/20250117/orban-854272856.html
Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно"
Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно" - 17.01.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно"
С приходом в Белый дом Дональда Трампа придет новая эпоха, ЕС придется "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Москвой без них. Таким мнением... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:28+0300
2025-01-17T10:28+0300
2025-01-17T10:55+0300
россия
венгрия
ес
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
БУДАПЕШТ, 17 янв - ПРАЙМ. С приходом в Белый дом Дональда Трампа придет новая эпоха, ЕС придется "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Москвой без них. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Трампа - ред.) начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений... Нам надо над этим работать", - отметил политик в эфире радио Kossuth. Ранее в прошлом году издание Bloomberg сообщило, что венгерский лидер заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление рестрикций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января. Орбан также неоднократно подчеркивал, что антироссийские санкции надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.
https://1prime.ru/20250117/aktivy-854271457.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, санкции против РФ
Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно"
Орбан призвал ЕС "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них
БУДАПЕШТ, 17 янв - ПРАЙМ. С приходом в Белый дом Дональда Трампа придет новая эпоха, ЕС придется "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Москвой без них. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Трампа - ред.) начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений... Нам надо над этим работать", - отметил политик в эфире радио Kossuth.
Ранее в прошлом году издание Bloomberg сообщило, что венгерский лидер заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление рестрикций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.
Орбан также неоднократно подчеркивал, что антироссийские санкции надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.
В ЕC раскрыли судьбу российских активов при утрате силы санкций