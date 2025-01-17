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Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно" - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно"
Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно" - 17.01.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно"
С приходом в Белый дом Дональда Трампа придет новая эпоха, ЕС придется "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Москвой без них. Таким мнением... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:28+0300
2025-01-17T10:55+0300
россия
венгрия
ес
санкции против рф
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БУДАПЕШТ, 17 янв - ПРАЙМ. С приходом в Белый дом Дональда Трампа придет новая эпоха, ЕС придется "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Москвой без них. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Трампа - ред.) начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений... Нам надо над этим работать", - отметил политик в эфире радио Kossuth. Ранее в прошлом году издание Bloomberg сообщило, что венгерский лидер заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление рестрикций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января. Орбан также неоднократно подчеркивал, что антироссийские санкции надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.
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россия, венгрия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, санкции против РФ
10:28 17.01.2025 (обновлено: 10:55 17.01.2025)
 
Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно"

Орбан призвал ЕС "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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БУДАПЕШТ, 17 янв - ПРАЙМ. С приходом в Белый дом Дональда Трампа придет новая эпоха, ЕС придется "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с Москвой без них. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Трампа - ред.) начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений... Нам надо над этим работать", - отметил политик в эфире радио Kossuth.
Ранее в прошлом году издание Bloomberg сообщило, что венгерский лидер заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление рестрикций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.
Орбан также неоднократно подчеркивал, что антироссийские санкции надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
В ЕC раскрыли судьбу российских активов при утрате силы санкций
09:33
 
РОССИЯВЕНГРИЯЕСсанкции против РФ
 
 
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