https://1prime.ru/20250117/orban-854276167.html
Украины уже не существует без западных денег, заявил Орбан
Украины уже не существует без западных денег, заявил Орбан - 17.01.2025, ПРАЙМ
Украины уже не существует без западных денег, заявил Орбан
Украины уже не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в ЕС несло бы большую угрозу для европейской... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T11:47+0300
2025-01-17T11:47+0300
2025-01-17T11:47+0300
политика
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БУДАПЕШТ, 17 янв - ПРАЙМ. Украины уже не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в ЕС несло бы большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если говорить о послевоенном периоде, то надо понимать, что Украина для европейской экономики - очень серьезный вызов и даже угроза... Если в Брюсселе не возобладает здравый смысл и Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер уточнил, что при теоретическом вступлении Украины в ЕС понадобятся "серьезные защитные меры" в области сельского хозяйства, чтобы украинские продукты по низким ценам не разрушили европейский рынок. "Но и помимо сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Украиной вызывает ряд вопросов, и пока что я вижу гораздо больше опасностей, чем возможностей с точки зрения Венгрии... Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег страны уже нет. Экономической деятельности, которая могла бы внести положительный вклад в европейскую экономику, пока нет, есть только руины", - отметил Орбан. Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса". Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
https://1prime.ru/20250117/orban-854272856.html
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венгрия, украина
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА
Украины уже не существует без западных денег, заявил Орбан
Орбан: Украины уже не существует без западных денег
БУДАПЕШТ, 17 янв - ПРАЙМ. Украины уже не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в ЕС несло бы большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Если говорить о послевоенном периоде, то надо понимать, что Украина для европейской экономики - очень серьезный вызов и даже угроза... Если в Брюсселе не возобладает здравый смысл и Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер уточнил, что при теоретическом вступлении Украины в ЕС понадобятся "серьезные защитные меры" в области сельского хозяйства, чтобы украинские продукты по низким ценам не разрушили европейский рынок.
"Но и помимо сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Украиной вызывает ряд вопросов, и пока что я вижу гораздо больше опасностей, чем возможностей с точки зрения Венгрии... Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег страны уже нет. Экономической деятельности, которая могла бы внести положительный вклад в европейскую экономику, пока нет, есть только руины", - отметил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса".
Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.
Орбан призвал ЕС "выкинуть антироссийские санкции в окно"