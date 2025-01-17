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Орбан призвал всеми средствами защитить "Турецкий поток" от возможных угроз - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Орбан призвал всеми средствами защитить "Турецкий поток" от возможных угроз
Орбан призвал всеми средствами защитить "Турецкий поток" от возможных угроз - 17.01.2025, ПРАЙМ
Орбан призвал всеми средствами защитить "Турецкий поток" от возможных угроз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всеми средствами защитить газопровод "Турецкий поток" от возможных угроз, поскольку перекрытие этой "артерии"... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:24+0300
2025-01-17T12:24+0300
политика
венгрия
виктор орбан
газопровод "турецкий поток"
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БУДАПЕШТ, 17 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всеми средствами защитить газопровод "Турецкий поток" от возможных угроз, поскольку перекрытие этой "артерии" сорвет экономические планы Венгрии. "Не случайно, что Украина прекратила транзит газа через свою территорию, но мы годами ранее построили южный альтернативный маршрут. Вижу, что сейчас и его пытаются перекрыть. Всеми, подчеркиваю, всеми средствами надо воспрепятстовать тому, чтобы Венгрии перерезали эту артерию, "Турецкий поток" надо защитить, он должен работать. Иначе мы не сможем реализовать наши экономические планы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что атака на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран-получателей газа. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому из-за возможного прекращения транзита газа через Украину "не переживает". "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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венгрия, виктор орбан, газопровод "турецкий поток"
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Газопровод "Турецкий поток"
12:24 17.01.2025
 
Орбан призвал всеми средствами защитить "Турецкий поток" от возможных угроз

Премьер Венгрии Орбан призвал защитить "Турецкий поток" от возможных угроз

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
© POOL
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БУДАПЕШТ, 17 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всеми средствами защитить газопровод "Турецкий поток" от возможных угроз, поскольку перекрытие этой "артерии" сорвет экономические планы Венгрии.
"Не случайно, что Украина прекратила транзит газа через свою территорию, но мы годами ранее построили южный альтернативный маршрут. Вижу, что сейчас и его пытаются перекрыть. Всеми, подчеркиваю, всеми средствами надо воспрепятстовать тому, чтобы Венгрии перерезали эту артерию, "Турецкий поток" надо защитить, он должен работать. Иначе мы не сможем реализовать наши экономические планы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что атака на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран-получателей газа. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому из-за возможного прекращения транзита газа через Украину "не переживает".
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
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ПолитикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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