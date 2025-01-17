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В России выросла перевалка контейнеров в морских портах
В России выросла перевалка контейнеров в морских портах - 17.01.2025, ПРАЙМ
В России выросла перевалка контейнеров в морских портах
Перевалка контейнеров в морских портах России по итогам 2024 года выросла на 13% и составила 5,6 миллиона TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ), сообщил... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:30+0300
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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Перевалка контейнеров в морских портах России по итогам 2024 года выросла на 13% и составила 5,6 миллиона TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ), сообщил председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. "Год был в основном удачным с точки зрения рынка контейнерных перевозок, перевалка в портах увеличилась на 13%, 5,6 миллиона в двадцатифутовом эквиваленте сделали наши порты", – сказал Шишкарев в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что группа компаний "Дело" по итогам 2024 года также увеличила перевалку контейнеров в терминалах на 16% в годовом выражении - до 1,8 миллиона TEU. Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
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россия, контейнеры, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Контейнеры, Бизнес
В России выросла перевалка контейнеров в морских портах
Шишкарев: перевалка контейнеров в морских портах РФ в 2024 году выросла на 13%
МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Перевалка контейнеров в морских портах России по итогам 2024 года выросла на 13% и составила 5,6 миллиона TEU (в двадцатифутовом эквиваленте, ДФЭ), сообщил председатель совета директоров группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев.
"Год был в основном удачным с точки зрения рынка контейнерных перевозок, перевалка в портах увеличилась на 13%, 5,6 миллиона в двадцатифутовом эквиваленте сделали наши порты", – сказал Шишкарев в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что группа компаний "Дело" по итогам 2024 года также увеличила перевалку контейнеров в терминалах на 16% в годовом выражении - до 1,8 миллиона TEU.
Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
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