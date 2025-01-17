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В Кремле осудили пункт о сотрудничестве Британии и Украины в Азовском море

В Кремле осудили пункт о сотрудничестве Британии и Украины в Азовском море - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле осудили пункт о сотрудничестве Британии и Украины в Азовском море

Азовское море является внутренним морем России, поэтому сотрудничество Британии и Украины в нем невозможно. Такое заявление сделал официальный представитель... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:42+0300

2025-01-17T11:42+0300

2025-01-17T11:47+0300

россия

украина

великобритания

азовское море

нато

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Азовское море является внутренним морем России, поэтому сотрудничество Британии и Украины в нем невозможно. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Что касается Североатлантического альянса, то, по словам пресс-секретаря российского президента, вероятное продвижение военной инфраструктуры Великобритании к российским границам не может не беспокоить, так как она является членом НАТО.В то же Песков добавил, что соглашение о столетнем партнерстве между Лондоном и Киевом не гарантирует второму членство в Североатлантическом альянсе.Ранее 16 января британский премьер-министр Кир Стармер посетил Украину с рабочим визитом для подписания договора о 100-летнем партнерстве. Отмечалось, что данное соглашение предполагает углубление Великобританией и Украиной военного сотрудничества якобы для "укрепления безопасности" в Черном, Азовском и Балтийском морях.

https://1prime.ru/20250116/starmer-854265965.html

украина

великобритания

азовское море

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россия, украина, великобритания, азовское море, нато