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Росавтодор: с 1 февраля тариф "Платона" будет повышен

Росавтодор: с 1 февраля тариф "Платона" будет повышен - 17.01.2025, ПРАЙМ

Росавтодор: с 1 февраля тариф "Платона" будет повышен

Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T20:16+0300

2025-01-17T20:16+0300

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экономика

росавтодор

тариф платон

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр, сообщает Росавтодор. "В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2025 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий размер платы - 3,05 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрированы свыше 861 тысячи грузоперевозчиков и более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. За счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей, из них в 2024 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 52,627 миллиарда рублей, уточнили в Росавтодоре. Эти средства позволили в прошлом году осуществить ремонт более 485 километров автомобильных дорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог, добавили там.

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росавтодор, тариф платон