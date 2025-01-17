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Росавтодор: с 1 февраля тариф "Платона" будет повышен
Росавтодор: с 1 февраля тариф "Платона" будет повышен - 17.01.2025, ПРАЙМ
Росавтодор: с 1 февраля тариф "Платона" будет повышен
Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T20:16+0300
2025-01-17T20:16+0300
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экономика
росавтодор
тариф платон
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр, сообщает Росавтодор. "В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2025 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий размер платы - 3,05 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрированы свыше 861 тысячи грузоперевозчиков и более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. За счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей, из них в 2024 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 52,627 миллиарда рублей, уточнили в Росавтодоре. Эти средства позволили в прошлом году осуществить ремонт более 485 километров автомобильных дорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог, добавили там.
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росавтодор, тариф платон
Экономика, Росавтодор, тариф Платон
Росавтодор: с 1 февраля тариф "Платона" будет повышен
Росавтодор: с 1 февраля тариф "Платона" повысится на 29 коп - до 3,34 руб за км
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Тариф государственной системы взимания платы с грузоперевозчиков за проезд по федеральным трассам "Платон" с 1 февраля будет проиндексирован на 29 копеек, до 3,34 рубля за километр, сообщает Росавтодор.
"В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2025 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" составит 3,34 рубля за километр пробега. Текущий размер платы - 3,05 рубля за километр пробега", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в системе "Платон" зарегистрированы свыше 861 тысячи грузоперевозчиков и более 1,915 миллиона транспортных средств массой свыше 12 тонн, причем четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям.
За счет внесения платы через государственную систему грузоперевозчики обеспечили поступление в Федеральный дорожный фонд на начало 2025 года более 300 миллиардов рублей, из них в 2024 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 52,627 миллиарда рублей, уточнили в Росавтодоре.
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Эти средства позволили в прошлом году осуществить ремонт более 485 километров автомобильных дорог федерального значения в 28 регионах страны, а также обеспечить устройство слоев износа еще на 384 километрах этих дорог, добавили там.