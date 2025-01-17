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Аналитик: покупка газа через "Турецкий поток" выгодна для ПМР - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Аналитик: покупка газа через "Турецкий поток" выгодна для ПМР
Аналитик: покупка газа через "Турецкий поток" выгодна для ПМР - 17.01.2025, ПРАЙМ
Аналитик: покупка газа через "Турецкий поток" выгодна для ПМР
Преимуществом схемы покупки газа на европейском рынке для гуманитарных поставок в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) является скорость и... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T07:46+0300
2025-01-17T07:46+0300
энергетика
газ
россия
украина
москва
рф
сергей кауфман
молдовагаз
газпром
финам
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Преимуществом схемы покупки газа на европейском рынке для гуманитарных поставок в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) является скорость и простота реализации такого плана, однако это, вероятно, будет временной мерой, учитывая ее дороговизну – поставки через "Турецкий поток" были бы в 5-6 раз дешевле, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил в среду на брифинге, что в ходе визита в Москву обсуждал с Минэнерго России вопросы возобновления поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей республики и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ". Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок не через "Турецкий поток", как предполагалось ранее, а путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Расходы в этом случае, как пишет газета, планируется покрывать из российского бюджета. Предварительно по этой схеме предполагается закупать газ с января по апрель в объеме около 3 миллионов кубометров в сутки, что, по оценкам газеты, может обойтись в 164 миллиона долларов. "Преимуществом схемы покупки газа на европейском рынке является скорость и простота реализации такого плана. В то же время это, вероятно, будет временной мерой, учитывая ее дороговизну для РФ. На фоне низкой себестоимости добычи газа в РФ гуманитарные поставки через "Турецкий поток" обошлись бы для России в 5-6 раз дешевле покупок газа на европейском рынке через посредников", – сказал Кауфман. Вероятно, проблемой маршрута через "Турецкий поток" и Трансбалканский газопровод является наличие небольшого украинского участка между Румынией и Молдовой, продолжил эксперт. При этом пока что не до конца понятна потенциальная позиция Украины по вопросу гуманитарных поставок, отметил он. "Напомним, что отказ от транзита российского газа в первую очередь связан с нежеланием Украины в том или ином виде способствовать получению Россией доходов. В то же время гуманитарные поставки, наоборот, были бы убыточны для РФ, в связи с чем Украина могла бы и разрешить их, не нарушая собственных принципов", – добавил он. Как сообщил "Коммерсант", поставки приднестровскому "Тираспольтрансгазу", вероятно, будет осуществлять не "Молдовагаз", который обладает монополией на поставки в республику, а компания Natural Gaz D.C. Обход "Молдовагаза", как предположил Кауфман, связан с продолжающимся спором между ним и "Газпромом" относительно размера задолженности. Natural Gaz D.C. может быть выбрана просто как альтернатива "Молдовагаза", которая технически может осуществлять операции по покупке газа в Европе с ее последующей транспортировкой в Приднестровье, заключил он. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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газ, россия, украина, москва, рф, сергей кауфман, молдовагаз, газпром, финам, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, РФ, Сергей Кауфман, Молдовагаз, Газпром, Финам, Газопровод "Турецкий поток"
07:46 17.01.2025
 
Аналитик: покупка газа через "Турецкий поток" выгодна для ПМР

Аналитик Кауфман: покупка газа через "Турецкий поток" будет временной мерой

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Преимуществом схемы покупки газа на европейском рынке для гуманитарных поставок в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) является скорость и простота реализации такого плана, однако это, вероятно, будет временной мерой, учитывая ее дороговизну – поставки через "Турецкий поток" были бы в 5-6 раз дешевле, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.
Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил в среду на брифинге, что в ходе визита в Москву обсуждал с Минэнерго России вопросы возобновления поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей республики и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена – это будет "гуманитарный газ".
Газета "Коммерсант" в среду сообщила, что Москва и Тирасполь прорабатывают возможность поставок не через "Турецкий поток", как предполагалось ранее, а путем закупки газа на европейском спотовом рынке с помощью компании-посредника. Расходы в этом случае, как пишет газета, планируется покрывать из российского бюджета. Предварительно по этой схеме предполагается закупать газ с января по апрель в объеме около 3 миллионов кубометров в сутки, что, по оценкам газеты, может обойтись в 164 миллиона долларов.
"Преимуществом схемы покупки газа на европейском рынке является скорость и простота реализации такого плана. В то же время это, вероятно, будет временной мерой, учитывая ее дороговизну для РФ. На фоне низкой себестоимости добычи газа в РФ гуманитарные поставки через "Турецкий поток" обошлись бы для России в 5-6 раз дешевле покупок газа на европейском рынке через посредников", – сказал Кауфман.
Вероятно, проблемой маршрута через "Турецкий поток" и Трансбалканский газопровод является наличие небольшого украинского участка между Румынией и Молдовой, продолжил эксперт. При этом пока что не до конца понятна потенциальная позиция Украины по вопросу гуманитарных поставок, отметил он. "Напомним, что отказ от транзита российского газа в первую очередь связан с нежеланием Украины в том или ином виде способствовать получению Россией доходов. В то же время гуманитарные поставки, наоборот, были бы убыточны для РФ, в связи с чем Украина могла бы и разрешить их, не нарушая собственных принципов", – добавил он.
Как сообщил "Коммерсант", поставки приднестровскому "Тираспольтрансгазу", вероятно, будет осуществлять не "Молдовагаз", который обладает монополией на поставки в республику, а компания Natural Gaz D.C. Обход "Молдовагаза", как предположил Кауфман, связан с продолжающимся спором между ним и "Газпромом" относительно размера задолженности. Natural Gaz D.C. может быть выбрана просто как альтернатива "Молдовагаза", которая технически может осуществлять операции по покупке газа в Европе с ее последующей транспортировкой в Приднестровье, заключил он.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
 
ЭнергетикаГазРОССИЯУКРАИНАМОСКВАРФСергей КауфманМолдовагазГазпромФинамГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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