https://1prime.ru/20250117/politika-854286086.html

СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины

СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины - 17.01.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины

Западные страны послали граждан Украины на смерть в тщетной попытке уничтожить Российскую Федерацию. Такое мнение высказали авторы публикации норвежского... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T16:32+0300

2025-01-17T16:32+0300

2025-01-17T16:32+0300

политика

запад

россия

украина

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Западные страны послали граждан Украины на смерть в тщетной попытке уничтожить Российскую Федерацию. Такое мнение высказали авторы публикации норвежского портала Steigan."Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада, - утверждается в статье. - Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию".Вместе с тем тот факт, западные союзники Киева в настоящий момент оказывают давление на своего "протеже", чтобы на Украине сразу на семь лет - до 18 лет - был снижен призывной возраст, лишний раз демонстрирует цинизм и бесчеловечность Запада, подчеркивается в статье."Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года, - пишут авторы. - Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца".

https://1prime.ru/20250115/zapad-854220722.html

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запад, россия, украина