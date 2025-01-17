https://1prime.ru/20250117/politika-854286086.html
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины - 17.01.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины
Западные страны послали граждан Украины на смерть в тщетной попытке уничтожить Российскую Федерацию. Такое мнение высказали авторы публикации норвежского... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T16:32+0300
2025-01-17T16:32+0300
2025-01-17T16:32+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Западные страны послали граждан Украины на смерть в тщетной попытке уничтожить Российскую Федерацию. Такое мнение высказали авторы публикации норвежского портала Steigan."Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада, - утверждается в статье. - Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию".Вместе с тем тот факт, западные союзники Киева в настоящий момент оказывают давление на своего "протеже", чтобы на Украине сразу на семь лет - до 18 лет - был снижен призывной возраст, лишний раз демонстрирует цинизм и бесчеловечность Запада, подчеркивается в статье."Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года, - пишут авторы. - Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца".
https://1prime.ru/20250115/zapad-854220722.html
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запад, россия, украина
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины
Steigan: Запад погубил украинцев ради тщетной попытки уничтожить Россию
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
Западные страны послали граждан Украины на смерть в тщетной попытке уничтожить Российскую Федерацию. Такое мнение высказали авторы публикации норвежского портала Steigan
.
"Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада, - утверждается в статье. - Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию".
Вместе с тем тот факт, западные союзники Киева в настоящий момент оказывают давление на своего "протеже", чтобы на Украине сразу на семь лет - до 18 лет - был снижен призывной возраст, лишний раз демонстрирует цинизм и бесчеловечность Запада, подчеркивается в статье.
На Западе признали неудобную правду об отправке миротворцев на Украину
"Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года, - пишут авторы. - Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца".