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СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины - 17.01.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины - 17.01.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины
Западные страны послали граждан Украины на смерть в тщетной попытке уничтожить Российскую Федерацию. Такое мнение высказали авторы публикации норвежского... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T16:32+0300
2025-01-17T16:32+0300
политика
запад
россия
украина
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Западные страны послали граждан Украины на смерть в тщетной попытке уничтожить Российскую Федерацию. Такое мнение высказали авторы публикации норвежского портала Steigan."Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада, - утверждается в статье. - Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию".Вместе с тем тот факт, западные союзники Киева в настоящий момент оказывают давление на своего "протеже", чтобы на Украине сразу на семь лет - до 18 лет - был снижен призывной возраст, лишний раз демонстрирует цинизм и бесчеловечность Запада, подчеркивается в статье."Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года, - пишут авторы. - Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца".
https://1prime.ru/20250115/zapad-854220722.html
запад
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запад, россия, украина
Политика, ЗАПАД, РОССИЯ, УКРАИНА
16:32 17.01.2025
 
СМИ раскрыли чудовищный поступок Запада в отношении Украины

Steigan: Запад погубил украинцев ради тщетной попытки уничтожить Россию

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Западные страны послали граждан Украины на смерть в тщетной попытке уничтожить Российскую Федерацию. Такое мнение высказали авторы публикации норвежского портала Steigan.
"Интересы украинского народа никогда не были приоритетом для Запада, - утверждается в статье. - Страна и ее народ стали жертвами бесплодной попытки Запада уничтожить Россию".
Вместе с тем тот факт, западные союзники Киева в настоящий момент оказывают давление на своего "протеже", чтобы на Украине сразу на семь лет - до 18 лет - был снижен призывной возраст, лишний раз демонстрирует цинизм и бесчеловечность Запада, подчеркивается в статье.
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"Этой опосредованной войны можно было бы избежать в принципе, а если бы никто не вмешался, она завершилась бы мирным соглашением еще весной 2022 года, - пишут авторы. - Но у Запада были другие планы. Он хотел воевать с Россией до последнего украинца".
 
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