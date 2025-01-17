https://1prime.ru/20250117/politika-854295731.html

Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов

Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов - 17.01.2025, ПРАЙМ

Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов

Офис Владимира Зеленского планирует избавиться от подконтрольных Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне возвращения в Белый дом избранного... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T22:48+0300

2025-01-17T22:48+0300

2025-01-17T22:48+0300

политика

владимир зеленский

запад

структуры

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского планирует избавиться от подконтрольных Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказывается в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".По данным авторов статьи, "Банковая (улица в Киеве, на которой располагается офис украинского президента - прим. ред.) хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более, что большинство из них так или иначе связаны с демпартией США..." Вместе с тем президентскому офису, как пишет "Страна.ua", не терпится "основательно разобраться" с Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратурой, Национальным агентством по противодействию коррупции и Высшим антикоррупционным судом - то есть антикоррупционными структурами, которые были созданы под чутким руководством Запада. По мнению авторов издания, если украинские активисты, потерявших покровительство Демпартии Соединенных Штатов, не будут усердно сотрудничать с офисом президента, в отношении них вполне может начаться уголовное преследование или им вручат повестки в военкомат.

https://1prime.ru/20250117/zelenskiy-854276916.html

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владимир зеленский, запад, структуры