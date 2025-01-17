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Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов
Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов - 17.01.2025, ПРАЙМ
Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов
Офис Владимира Зеленского планирует избавиться от подконтрольных Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне возвращения в Белый дом избранного... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T22:48+0300
2025-01-17T22:48+0300
политика
владимир зеленский
запад
структуры
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского планирует избавиться от подконтрольных Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказывается в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".По данным авторов статьи, "Банковая (улица в Киеве, на которой располагается офис украинского президента - прим. ред.) хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более, что большинство из них так или иначе связаны с демпартией США..." Вместе с тем президентскому офису, как пишет "Страна.ua", не терпится "основательно разобраться" с Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратурой, Национальным агентством по противодействию коррупции и Высшим антикоррупционным судом - то есть антикоррупционными структурами, которые были созданы под чутким руководством Запада. По мнению авторов издания, если украинские активисты, потерявших покровительство Демпартии Соединенных Штатов, не будут усердно сотрудничать с офисом президента, в отношении них вполне может начаться уголовное преследование или им вручат повестки в военкомат.
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владимир зеленский, запад, структуры
Политика, Владимир Зеленский, ЗАПАД, структуры
22:48 17.01.2025
 
Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов

"Страна.ua": Зеленский намерен избавиться от подконтрольных Западу активистов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского планирует избавиться от подконтрольных Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказывается в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".
По данным авторов статьи, "Банковая (улица в Киеве, на которой располагается офис украинского президента - прим. ред.) хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более, что большинство из них так или иначе связаны с демпартией США..."
Вместе с тем президентскому офису, как пишет "Страна.ua", не терпится "основательно разобраться" с Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратурой, Национальным агентством по противодействию коррупции и Высшим антикоррупционным судом - то есть антикоррупционными структурами, которые были созданы под чутким руководством Запада.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского
12:10
По мнению авторов издания, если украинские активисты, потерявших покровительство Демпартии Соединенных Штатов, не будут усердно сотрудничать с офисом президента, в отношении них вполне может начаться уголовное преследование или им вручат повестки в военкомат.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийЗАПАДструктуры
 
 
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