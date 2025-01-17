https://1prime.ru/20250117/politika-854295731.html
Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов
Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов - 17.01.2025, ПРАЙМ
Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов
Офис Владимира Зеленского планирует избавиться от подконтрольных Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне возвращения в Белый дом избранного... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T22:48+0300
2025-01-17T22:48+0300
2025-01-17T22:48+0300
политика
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского планирует избавиться от подконтрольных Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказывается в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua".По данным авторов статьи, "Банковая (улица в Киеве, на которой располагается офис украинского президента - прим. ред.) хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более, что большинство из них так или иначе связаны с демпартией США..." Вместе с тем президентскому офису, как пишет "Страна.ua", не терпится "основательно разобраться" с Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратурой, Национальным агентством по противодействию коррупции и Высшим антикоррупционным судом - то есть антикоррупционными структурами, которые были созданы под чутким руководством Запада. По мнению авторов издания, если украинские активисты, потерявших покровительство Демпартии Соединенных Штатов, не будут усердно сотрудничать с офисом президента, в отношении них вполне может начаться уголовное преследование или им вручат повестки в военкомат.
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владимир зеленский, запад, структуры
Политика, Владимир Зеленский, ЗАПАД, структуры
Офис Зеленского начинает избавляться от подконтрольных Западу активистов
"Страна.ua": Зеленский намерен избавиться от подконтрольных Западу активистов
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ.
Офис Владимира Зеленского планирует избавиться от подконтрольных Западу активистов и антикоррупционных структур на фоне возвращения в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказывается в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua
".
По данным авторов статьи, "Банковая (улица в Киеве, на которой располагается офис украинского президента - прим. ред.) хочет воспользоваться "пересменкой" в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь. Тем более, что большинство из них так или иначе связаны с демпартией США..."
Вместе с тем президентскому офису, как пишет "Страна.ua", не терпится "основательно разобраться" с Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратурой, Национальным агентством по противодействию коррупции и Высшим антикоррупционным судом - то есть антикоррупционными структурами, которые были созданы под чутким руководством Запада.
Депутат Верховной рады раскрыл зловещий план Зеленского
По мнению авторов издания, если украинские активисты, потерявших покровительство Демпартии Соединенных Штатов, не будут усердно сотрудничать с офисом президента, в отношении них вполне может начаться уголовное преследование или им вручат повестки в военкомат.