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Атака БПЛА привела к пожару на территории предприятия в Калужской области

Атака БПЛА привела к пожару на территории предприятия в Калужской области - 17.01.2025, ПРАЙМ

Атака БПЛА привела к пожару на территории предприятия в Калужской области

Атака украинского БПЛА вызвала возгорание на территории промпредприятия в городе Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T23:24+0300

2025-01-17T23:24+0300

2025-01-17T23:27+0300

происшествия

калужская область

пожар

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Атака украинского БПЛА вызвала возгорание на территории промпредприятия в городе Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша. Как указывается в сообщении губернатора, в настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб.По предварительным данным, пострадавших нет.

https://1prime.ru/20250117/bpla-854280575.html

калужская область

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калужская область, пожар