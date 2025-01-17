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Атака БПЛА привела к пожару на территории предприятия в Калужской области
Атака БПЛА привела к пожару на территории предприятия в Калужской области - 17.01.2025, ПРАЙМ
Атака БПЛА привела к пожару на территории предприятия в Калужской области
Атака украинского БПЛА вызвала возгорание на территории промпредприятия в городе Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T23:24+0300
2025-01-17T23:24+0300
2025-01-17T23:27+0300
происшествия
калужская область
пожар
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Атака украинского БПЛА вызвала возгорание на территории промпредприятия в городе Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша. Как указывается в сообщении губернатора, в настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб.По предварительным данным, пострадавших нет.
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калужская область, пожар
Происшествия, Калужская область, пожар
Атака БПЛА привела к пожару на территории предприятия в Калужской области
Атака БПЛА вызвала возгорание на территории промпредприятия в Калужской области
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Атака украинского БПЛА вызвала возгорание на территории промпредприятия в городе Людиново Калужской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.
Как указывается в сообщении губернатора, в настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб.
В США заявили об отправке на Украину помощников в создании БПЛА
По предварительным данным, пострадавших нет.