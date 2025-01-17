Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250117/produktsiya-854279819.html
Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС
Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС - 17.01.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС
Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:04+0300
2025-01-17T14:37+0300
экономика
ес
россельхознадзор
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура, сообщило ведомство.Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована на земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд у буйволов."Россельхознадзор сообщает об угрозе распространения ящура и, исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя, приостанавливает с 20 января 2025 г. сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны", - говорится на сайте ведомства."Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза", - добавили там.Ведомство считает, что одной из причин возникновения опасного заболевания может являться бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Украина – Польша — Германия."Вместе с тем, по информации СМИ, на территорию Нидерландов ввозилось 3,6 тысячи телят из Германии, где в январе 2025 года была зафиксирована вспышка ящура. В этой связи Россельхознадзор запросил информацию о мерах, принимаемых ветеринарной службой Нидерландов для недопущения заноса и распространения ящура по территории Голландии", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20240116/842815146.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, россельхознадзор, россия
Экономика, ЕС, Россельхознадзор, РОССИЯ
14:04 17.01.2025 (обновлено: 14:37 17.01.2025)
 
Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС из-за ящура

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура, сообщило ведомство.
Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована на земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд у буйволов.
"Россельхознадзор сообщает об угрозе распространения ящура и, исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя, приостанавливает с 20 января 2025 г. сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны", - говорится на сайте ведомства.
"Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза", - добавили там.
Ведомство считает, что одной из причин возникновения опасного заболевания может являться бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Украина – Польша — Германия.
"Вместе с тем, по информации СМИ, на территорию Нидерландов ввозилось 3,6 тысячи телят из Германии, где в январе 2025 года была зафиксирована вспышка ящура. В этой связи Россельхознадзор запросил информацию о мерах, принимаемых ветеринарной службой Нидерландов для недопущения заноса и распространения ящура по территории Голландии", - сказано в сообщении.
Мираторг, цех - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2024
Россия отменила ограничения на ввоз продукции животноводства из Казахстана
16 января 2024, 20:28
 
ЭкономикаЕСРоссельхознадзорРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала