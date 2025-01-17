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Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС - 17.01.2025, ПРАЙМ

Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС

Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T14:04+0300

2025-01-17T14:04+0300

2025-01-17T14:37+0300

экономика

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 20 января вводит запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура, сообщило ведомство.Аграрное ведомство Германии официально 9 января 2025 года уведомило Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Болезнь зарегистрирована на земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд у буйволов."Россельхознадзор сообщает об угрозе распространения ящура и, исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя, приостанавливает с 20 января 2025 г. сертификацию всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны", - говорится на сайте ведомства."Россельхознадзор, учитывая высокую контагиозность возбудителя и его устойчивость в окружающей среде, а также исходя из принципа предосторожности и с целью профилактики заноса возбудителя ящура, вводит с 20 января 2025 года запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза", - добавили там.Ведомство считает, что одной из причин возникновения опасного заболевания может являться бесконтрольное движение живого скота и животноводческой продукции через Украину по территории Европейского союза. Наиболее вероятным путем его возникновения является маршрут Украина – Польша — Германия."Вместе с тем, по информации СМИ, на территорию Нидерландов ввозилось 3,6 тысячи телят из Германии, где в январе 2025 года была зафиксирована вспышка ящура. В этой связи Россельхознадзор запросил информацию о мерах, принимаемых ветеринарной службой Нидерландов для недопущения заноса и распространения ящура по территории Голландии", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20240116/842815146.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, россельхознадзор, россия