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Аналитики ожидают на следующей неделе роста рынка акций и ослабления рубля

Аналитики ожидают на следующей неделе роста рынка акций и ослабления рубля - 17.01.2025, ПРАЙМ

Аналитики ожидают на следующей неделе роста рынка акций и ослабления рубля

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T22:26+0300

2025-01-17T22:26+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи повысится на следующей неделе на 1,3%, до 2983 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за неделю вырастет в пределах 1 доллара, до 81,5 доллара за баррель, а курс евро на форексе снизится в пределах 0,5 цента, до 1,027 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 6 копеек - до 13,93 рубля, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, поднимется на 25 копеек, до 102,66 рубля, евро - на 66 копеек, до 105,52 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Поступающая статистика указывает на низкую вероятность изменения ключевой ставки Банка России в феврале, что наряду с позитивными дивидендными прогнозами может способствовать продолжению роста котировок акций", - считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". В то же время риторика потенциальных руководителей ключевых департаментов администрации Дональда Трампа свидетельствует о готовности продолжать санкционное давление на Россию, Иран и Венесуэлу, что в краткосрочной перспективе будет толкать вверх котировки нефти и давить на рубль, отмечает он. "На мировые рынки вернулись позитивные настроения. Данные по инфляции в США в декабре, хотя и продемонстрировали ускорение роста потребительских цен по сравнению с ноябрем, оказались в рамках рыночных ожиданий. Вместе с улучшением оценки состояния экономики в "Бежевой книге" ФРС США это усилило вероятность более решительного снижения базовой процентной ставки в текущем году", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Внимание инвесторов также было обращено на старт сезона публикации квартальных отчетов, который выдался позитивным: крупнейшие банки США предоставили более сильные результаты по сравнению прогнозами как по итогам 4-го квартала, так и за 2024 год в целом, добавляет он. "Для российского фондового рынка инаугурация Трампа может стать скорее положительным фактором, так как российский фондовый рынок часто ориентируется на динамику мировых рынков, а мировые фондовые рынки, прежде всего рынок США, еще в ноябре прошлого года активно приветствовали избрание Трампа президентом", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Однако важно помнить, что инфляция в РФ остается на высоком уровне, а текущая ключевая ставка ЦБ все еще препятствует существенному снижению стоимости заимствований, отметил Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". РУБЛЬ ПОПАДЕТ ПОД ДАВЛЕНИЕ Учитывая комфортность внешнего фона и отсутствие новостных триггеров, курс юаня может остаться в узком диапазоне и в начале следующей недели, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Но по итогам месяца, учитывая меньшую гибкость предложения, допускаем переход курса в чуть более высокий диапазон - 14-14,5 рубля за юань", - добавляет он. Колебания рубля на неделе могут зависеть от комментариев вступающего в должность президента США Дональда Трампа, касающихся геополитики: если рынок потеряет надежду на скорое завершение украинского конфликта, нельзя исключать продаж российской валюты, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "В начале недели в должность 47-го президента США официально вступит Дональд Трамп. Он обещает отдать важные распоряжения в первые часы своей работы, и в этой связи волатильность на рынках, в индексе доллара, сырьевых товарах может быть повышенной. Российский рынок будет следить прежде всего за геополитическими сигналами. Если мы услышим конструктивную риторику и готовность к диалогу для решения актуальных проблем международной повестки, индекс Мосбиржи быстро преодолеет круглый рубеж 3000 пунктов", - отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Покупатели все еще надеются на лучшее, а индекс Мосбиржи смотрит в район 3000 пунктов, который является важным среднесрочным и долгосрочным сопротивлением", - отмечает Кожухова из ИК "Велес капитал". Основной риск связан с возможными заявлениями о том, что конфликт на Украине не удастся быстро урегулировать, в таком случае индекс может легко вернуться ниже отметки 2900 пунктов, при позитивном развитии ситуации ближайшая цель по индексу - 3000 пунктов, отмечает Алексей Головинов из "Вектор капитал". "На следующей неделе ожидаем продолжения роста индекса Мосбиржи. Считаем, что подтверждение готовности новой президентской администрации США восстанавливать отношения с Россией и начать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине подтолкнет индекс Мосбиржи в диапазон 3050-3085 пунктов", - говорит в свою очередь Локтюхов из ПСБ.

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российский рынок акций, рубль, прогноз