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В Минсельхозе сообщили о повышении пошлины на экспорт пшеницы

В Минсельхозе сообщили о повышении пошлины на экспорт пшеницы - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Минсельхозе сообщили о повышении пошлины на экспорт пшеницы

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 22 по 28 января увеличится до 4699,6 рубля за тонну, на ячмень - до 3101,9 рубля, на кукурузу - до 5041,7 рубля | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T18:07+0300

2025-01-17T18:07+0300

2025-01-17T18:08+0300

экономика

минсельхоз рф

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 22 по 28 января увеличится до 4699,6 рубля за тонну, на ячмень - до 3101,9 рубля, на кукурузу - до 5041,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,8 доллара за тонну, на ячмень - 207,6 доллара, на кукурузу - при цене 234,6 долларов за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 15 по 21 января, составляет 4245 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 2542,9 рубля за тонну, на кукурузу - 4436,4 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20250110/kanada-854120000.html

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минсельхоз рф, пошлина на экспорт пшеницы