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В Минсельхозе сообщили о повышении пошлины на экспорт пшеницы - 17.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250117/pshenitsa-854290457.html
В Минсельхозе сообщили о повышении пошлины на экспорт пшеницы
В Минсельхозе сообщили о повышении пошлины на экспорт пшеницы - 17.01.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе сообщили о повышении пошлины на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 22 по 28 января увеличится до 4699,6 рубля за тонну, на ячмень - до 3101,9 рубля, на кукурузу - до 5041,7 рубля | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:07+0300
2025-01-17T18:08+0300
экономика
минсельхоз рф
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 22 по 28 января увеличится до 4699,6 рубля за тонну, на ячмень - до 3101,9 рубля, на кукурузу - до 5041,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,8 доллара за тонну, на ячмень - 207,6 доллара, на кукурузу - при цене 234,6 долларов за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 15 по 21 января, составляет 4245 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 2542,9 рубля за тонну, на кукурузу - 4436,4 рубля. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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минсельхоз рф, пошлина на экспорт пшеницы
Экономика, Минсельхоз РФ, пошлина на экспорт пшеницы
18:07 17.01.2025 (обновлено: 18:08 17.01.2025)
 
В Минсельхозе сообщили о повышении пошлины на экспорт пшеницы

МСХ: пошлина на экспорт пшеницы с 22 января вырастет до 4699,6 руб за тонну

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы.
Уборка урожая пшеницы. - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Брага
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 22 по 28 января увеличится до 4699,6 рубля за тонну, на ячмень - до 3101,9 рубля, на кукурузу - до 5041,7 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 240,8 доллара за тонну, на ячмень - 207,6 доллара, на кукурузу - при цене 234,6 долларов за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 15 по 21 января, составляет 4245 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 2542,9 рубля за тонну, на кукурузу - 4436,4 рубля.
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10 января, 15:14
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
 
ЭкономикаМинсельхоз РФпошлина на экспорт пшеницы
 
 
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