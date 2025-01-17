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Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана
Глава государства Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана. Об этом он заявил в рамках... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:36+0300
2025-01-17T14:36+0300
2025-01-17T14:36+0300
политика
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана. Об этом он заявил в рамках встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом."Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей, хотя в целом набранный темп я считаю вполне приемлемым", - отметил президент.Пезешкиан в свою очередь выразил уверенность в том, что договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами даст импульс развитию двусторонних отношений и станет прочным фундаментом для дальнейшего сотрудничества в различных областях, включая культуру, экономику и гуманитарные связи.
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россия, иран, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана
Путин назвал приемлемым темп развития торгово-экономических связей РФ и Ирана
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана. Об этом он заявил в рамках встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей, хотя в целом набранный темп я считаю вполне приемлемым", - отметил президент.
Пезешкиан в свою очередь выразил уверенность в том, что договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами даст импульс развитию двусторонних отношений и станет прочным фундаментом для дальнейшего сотрудничества в различных областях, включая культуру, экономику и гуманитарные связи.
Пезешкиан отметил важность договора о стратегическом партнерстве с Россией