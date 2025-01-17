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Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана
Глава государства Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана. Об этом он заявил в рамках... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:36+0300
2025-01-17T14:36+0300
политика
россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана. Об этом он заявил в рамках встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом."Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей, хотя в целом набранный темп я считаю вполне приемлемым", - отметил президент.Пезешкиан в свою очередь выразил уверенность в том, что договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами даст импульс развитию двусторонних отношений и станет прочным фундаментом для дальнейшего сотрудничества в различных областях, включая культуру, экономику и гуманитарные связи.
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россия, иран, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
14:36 17.01.2025
 
Путин оценил темп развития торгово-экономических связей России и Ирана

Путин назвал приемлемым темп развития торгово-экономических связей РФ и Ирана

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал вполне приемлемым набранный темп развития торгово-экономических связей России и Ирана. Об этом он заявил в рамках встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
"Уверен, это будет способствовать и дальнейшему развитию торгово-экономических связей, хотя в целом набранный темп я считаю вполне приемлемым", - отметил президент.
Пезешкиан в свою очередь выразил уверенность в том, что договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве между двумя странами даст импульс развитию двусторонних отношений и станет прочным фундаментом для дальнейшего сотрудничества в различных областях, включая культуру, экономику и гуманитарные связи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Пезешкиан отметил важность договора о стратегическом партнерстве с Россией
13:58
 
ПолитикаРОССИЯИРАНВладимир Путин
 
 
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