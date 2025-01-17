https://1prime.ru/20250117/putin-854289416.html
Путин оценил важность коридора "Север - Юг" для России и Ирана
Путин оценил важность коридора "Север - Юг" для России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин оценил важность коридора "Север - Юг" для России и Ирана
Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:37+0300
2025-01-17T17:37+0300
2025-01-17T17:37+0300
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мтк "север-юг"
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин "Большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг". Продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров
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россия, иран, мтк "север-юг"
РОССИЯ, ИРАН, МТК "Север-Юг"
Путин оценил важность коридора "Север - Юг" для России и Ирана
Путин: коридор "Север - Юг" открыл возможности диалога РФ и Ирана в транспорте
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Развитие международного коридора "Север - Юг" открывает новые возможности для транспортного сотрудничества РФ и Ирана, сообщил президент РФ Владимир Путин
"Большие перспективы открываются в связи с развитием международного коридора "Север - Юг". Продолжается обсуждение вопросов, касающихся строительства его участка железнодорожной ветки "Решт - Астара", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров
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