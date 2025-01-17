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"Защищать свободу". Франция обвинила Россию в попытке устрашения - 17.01.2025, ПРАЙМ
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"Защищать свободу". Франция обвинила Россию в попытке устрашения
"Защищать свободу". Франция обвинила Россию в попытке устрашения - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Защищать свободу". Франция обвинила Россию в попытке устрашения
Франция считает неприемлемым наведение российских средств противовоздушной обороны на французский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем. Такое заявление | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:43+0300
2025-01-17T15:44+0300
происшествия
франция
самолет
россия
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Франция считает неприемлемым наведение российских средств противовоздушной обороны на французский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем. Такое заявление в соцсети X сделал министр ВС Франции Себастьен Лекорню.В публикации он отметил, что в ночь на четверг "французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России". По словам министра, самолет-разведчик совершал полет "в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400".Вместе с тем Лекорню провозгласил, что Вооруженные силы Франции продолжат защищать свободу судоходства в международных воздушных и морских пространствах.
https://1prime.ru/20250116/frantsiya-854241153.html
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франция, самолет, россия
Происшествия, ФРАНЦИЯ, самолет, РОССИЯ
15:43 17.01.2025 (обновлено: 15:44 17.01.2025)
 
"Защищать свободу". Франция обвинила Россию в попытке устрашения

Лекорню: Франция считает агрессивным наведение Россией ПВО на самолет-разведчик

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© fotolia.com / illustrez-vous
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Франция считает неприемлемым наведение российских средств противовоздушной обороны на французский самолет-разведчик в небе над Балтийским морем. Такое заявление в соцсети X сделал министр ВС Франции Себастьен Лекорню.
В публикации он отметил, что в ночь на четверг "французский самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны России".
По словам министра, самолет-разведчик совершал полет "в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400".
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Вместе с тем Лекорню провозгласил, что Вооруженные силы Франции продолжат защищать свободу судоходства в международных воздушных и морских пространствах.
 
ПроисшествияФРАНЦИЯсамолетРОССИЯ
 
 
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