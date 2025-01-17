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Пашинян пояснил Путину ситуацию с шагами Еревана в отношениях с ЕС - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Пашинян пояснил Путину ситуацию с шагами Еревана в отношениях с ЕС
Пашинян пояснил Путину ситуацию с шагами Еревана в отношениях с ЕС - 17.01.2025, ПРАЙМ
Пашинян пояснил Путину ситуацию с шагами Еревана в отношениях с ЕС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили последние шаги Армении в отношениях с... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:10+0300
2025-01-17T13:10+0300
политика
россия
армения
никол пашинян
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили последние шаги Армении в отношениях с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", - отмечается в заявлении.Кроме того, обсуждались вопросы углубления интеграционного сотрудничества, особенно в энергетической сфере. Была отмечена практическая польза совместной работы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе для экономики Армении.Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Все вопросы обсуждались в свете предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2024 года, на котором планируется обсудить дальнейшее углубление интеграционного сотрудничества, особенно в сфере энергетики.
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россия, армения, никол пашинян
Политика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян
13:10 17.01.2025
 
Пашинян пояснил Путину ситуацию с шагами Еревана в отношениях с ЕС

Пашинян пояснил Путину ситуацию, связанную с шагами Еревана в отношениях с ЕС

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча глав государств-участников СНГ
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Встреча глав государств-участников СНГ. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, в котором обсудили последние шаги Армении в отношениях с Евросоюзом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", - отмечается в заявлении.
Кроме того, обсуждались вопросы углубления интеграционного сотрудничества, особенно в энергетической сфере. Была отмечена практическая польза совместной работы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе для экономики Армении.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Все вопросы обсуждались в свете предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2024 года, на котором планируется обсудить дальнейшее углубление интеграционного сотрудничества, особенно в сфере энергетики.
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