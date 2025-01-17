https://1prime.ru/20250117/razgovor-854286484.html
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - 17.01.2025, ПРАЙМ
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении китайского агентства... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T16:50+0300
2025-01-17T16:50+0300
2025-01-17T16:50+0300
политика
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_0:233:4500:2764_1920x0_80_0_0_f41951bb7b8c1904ed1fe4a310cc3deb.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении китайского агентства Синьхуа."Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - отмечается в сообщении.Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США. Звонок состоялся на фоне попыток других мировых лидеров установить контакт с Трампом.
https://1prime.ru/20241106/si-852654298.html
сша
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/59/828635928_254:0:4247:2995_1920x0_80_0_0_7332585c243b98419f1ce3c6ca4f8dc0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
Политика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Синьхуа: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении китайского агентства Синьхуа.
"Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - отмечается в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США. Звонок состоялся на фоне попыток других мировых лидеров установить контакт с Трампом.
Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ