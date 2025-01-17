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Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - 17.01.2025, ПРАЙМ

Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении китайского агентства... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T16:50+0300

2025-01-17T16:50+0300

2025-01-17T16:50+0300

политика

сша

китай

дональд трамп

си цзиньпин

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении китайского агентства Синьхуа."Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - отмечается в сообщении.Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США. Звонок состоялся на фоне попыток других мировых лидеров установить контакт с Трампом.

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сша

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сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин