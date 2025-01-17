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Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор - 17.01.2025, ПРАЙМ
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении китайского агентства... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T16:50+0300
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политика
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении китайского агентства Синьхуа."Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - отмечается в сообщении.Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США. Звонок состоялся на фоне попыток других мировых лидеров установить контакт с Трампом.
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сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
Политика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
16:50 17.01.2025
 
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Синьхуа: Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом

© AFP / Fred Dufour %Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
%Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© AFP / Fred Dufour 
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с новым главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом говорится в сообщении китайского агентства Синьхуа.
"Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом", - отмечается в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что Си Цзиньпин позвонил Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в США. Звонок состоялся на фоне попыток других мировых лидеров установить контакт с Трампом.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС в узком составе - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2024
Си Цзиньпин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой, пишет СМИ
6 ноября 2024, 23:57
 
ПолитикаСШАКИТАЙДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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