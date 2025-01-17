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Россия в ноябре увеличила экспорт газа в Словакию почти на 12% - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Россия в ноябре увеличила экспорт газа в Словакию почти на 12%
Россия в ноябре увеличила экспорт газа в Словакию почти на 12% - 17.01.2025, ПРАЙМ
Россия в ноябре увеличила экспорт газа в Словакию почти на 12%
Россия в ноябре прошлого года увеличила экспорт природного газа в Словакию почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года – почти до двухлетнего максимума,... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T01:48+0300
2025-01-17T01:48+0300
энергетика
газ
экономика
словакия
москва
венгрия
ес
евростат
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре прошлого года увеличила экспорт природного газа в Словакию почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года – почти до двухлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Объемы импорта Словакией российского природного газа в газообразной форме по итогам ноября достигли 151,2 миллиона евро – максимума с февраля 2023 года. При закупки за месяц выросли на 22%, а за год - больше чем на четверть. Всего за 11 месяцев прошлого года в Словакию по трубе поступило газа из России на 1,2 миллиарда евро - на 16% меньше, чем в 2023 году. Также российский газ покупают еще пять стран ЕС. Больше всего в ноябре импортировала Венгрия - на максимальные с начала года 257,6 миллиона евро. Рост в годовом выражении составил 9%, а в месячном - 12%. Греция купила газа на 163,7 миллиона евро - в 9,6 раза больше, чем год назад, и на 9,4% больше, чем в октябре. Словакия на третьей строчке, а следом расположилась Италия с 78,3 миллионами евро. Итальянцы за год нарастили покупки в 3,4 раза, а в сравнении с октябрем - сократили на 8,1%. Также российский газ импортировали Болгария - на 10,5 миллиона евро и Чехия – на 2,6 миллиона. Суммарно за январь-ноябрь страны ЕС приобрели природного газа у РФ на 6,7 миллиарда евро - что на 7,9% меньше, чем в 2023 году.
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газ, словакия, москва, венгрия, ес, евростат
Энергетика, Газ, Экономика, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, ВЕНГРИЯ, ЕС, Евростат
01:48 17.01.2025
 
Россия в ноябре увеличила экспорт газа в Словакию почти на 12%

Евростат: Россия в ноябре увеличила экспорт газа в Словакию почти на 12%

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россия в ноябре прошлого года увеличила экспорт природного газа в Словакию почти на 12% по сравнению с ноябрем 2023 года – почти до двухлетнего максимума, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Объемы импорта Словакией российского природного газа в газообразной форме по итогам ноября достигли 151,2 миллиона евро – максимума с февраля 2023 года. При закупки за месяц выросли на 22%, а за год - больше чем на четверть.
Всего за 11 месяцев прошлого года в Словакию по трубе поступило газа из России на 1,2 миллиарда евро - на 16% меньше, чем в 2023 году.
Также российский газ покупают еще пять стран ЕС. Больше всего в ноябре импортировала Венгрия - на максимальные с начала года 257,6 миллиона евро. Рост в годовом выражении составил 9%, а в месячном - 12%. Греция купила газа на 163,7 миллиона евро - в 9,6 раза больше, чем год назад, и на 9,4% больше, чем в октябре.
Словакия на третьей строчке, а следом расположилась Италия с 78,3 миллионами евро. Итальянцы за год нарастили покупки в 3,4 раза, а в сравнении с октябрем - сократили на 8,1%. Также российский газ импортировали Болгария - на 10,5 миллиона евро и Чехия – на 2,6 миллиона.
Суммарно за январь-ноябрь страны ЕС приобрели природного газа у РФ на 6,7 миллиарда евро - что на 7,9% меньше, чем в 2023 году.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазСЛОВАКИЯМОСКВАВЕНГРИЯЕСЕвростат
 
 
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