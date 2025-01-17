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Россия сравнялась с Египтом по объему поставок удобрений в ЕС

Россия сравнялась с Египтом по объему поставок удобрений в ЕС - 17.01.2025, ПРАЙМ

Россия сравнялась с Египтом по объему поставок удобрений в ЕС

Россия по итогам ноября прошлого года впервые за два с небольшим года почти сравнялась с Египтом в денежном выражении по объему поставок удобрений в Евросоюз,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T03:15+0300

2025-01-17T03:15+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам ноября прошлого года впервые за два с небольшим года почти сравнялась с Египтом в денежном выражении по объему поставок удобрений в Евросоюз, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. ЕС за последний осенний месяц вновь начал наращивать закупки удобрений у России, увеличив сумму по сравнению с октябрьскими показателями на 5% - до 122,4 миллиона евро. До этого они снижались на протяжении трех месяцев подряд с июльских 199 миллионов евро до 116 миллионов в октябре. Арабская республика в конце осени нарастила поставки на заметные 41% - до 119,2 миллиона евро. Таким образом, разрыв с крупнейшим продавцом удобрений для ЕС, Россией, у Египта по итогам ноября составил всего 3% - столь заметно приблизиться к друг по другу по отгрузкам в денежном выражении им удалось впервые с сентября 2022 года, причем тогда Египет на 2% даже опережал РФ. Всего в ноябре Евросоюз увеличил закупки удобрений у зарубежных партнеров на 5% - до рекордных с августа 525,5 миллиона евро. На протяжении полугода лидерство по отгрузкам за собой сохраняла Россия - по итогам последнего месяца осени она обеспечила 23,3% всех поставок. На втором месте, соответственно, расположился Египет (22,7%), на третьем - Марокко (13,2%).

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россия, мировая экономика, египет, москва, рф, ес, евростат