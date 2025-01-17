https://1prime.ru/20250117/rossijane-854268422.html

Россияне стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей

Россияне стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей - 17.01.2025, ПРАЙМ

Россияне стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей

Россияне в начале года стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей из-за переменчивой погоды в центральных регионах страны - например, спрос... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T05:55+0300

2025-01-17T05:55+0300

2025-01-17T05:55+0300

бизнес

россия

москва

яндекс маркет

яндекс.маркет

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854268422.jpg?1737082512

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россияне в начале года стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей из-за переменчивой погоды в центральных регионах страны - например, спрос на незамерзающие жидкости и стеклоомыватели вырос в 4,5 раза по сравнению с началом января 2024 года, сообщили РИА Новости в "Яндекс Маркете". "Переменчивая погода в центральном регионе России в начале января привела к увеличению спроса на запчасти и аксессуары для автомобилей... Наибольшим спросом у покупателей на фоне частой смены дождя и снега пользуются незамерзающие жидкости и стеклоомыватели — их продажи увеличились в 4,5 раза", - рассказали в компании на основании статистики продаж маркетплейса с 1 по 15 января. Там отметили, что продажи запчастей для рулевого управления за этот период выросли в 2,5 раза. В число самых популярных товаров также вошли аксессуары для салона, автоподсветка и детали для тормозной системы. "С 1 по 15 января покупки в запчастей и аксессуаров для автомобилей на маркетплейсе выросли на 50% к аналогичному периоду прошлого года", - добавили в "Яндекс Маркете".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, яндекс маркет, яндекс.маркет