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Россияне стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей
Россияне стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей - 17.01.2025, ПРАЙМ
Россияне стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей
Россияне в начале года стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей из-за переменчивой погоды в центральных регионах страны - например, спрос... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T05:55+0300
2025-01-17T05:55+0300
2025-01-17T05:55+0300
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россияне в начале года стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей из-за переменчивой погоды в центральных регионах страны - например, спрос на незамерзающие жидкости и стеклоомыватели вырос в 4,5 раза по сравнению с началом января 2024 года, сообщили РИА Новости в "Яндекс Маркете".
"Переменчивая погода в центральном регионе России в начале января привела к увеличению спроса на запчасти и аксессуары для автомобилей... Наибольшим спросом у покупателей на фоне частой смены дождя и снега пользуются незамерзающие жидкости и стеклоомыватели — их продажи увеличились в 4,5 раза", - рассказали в компании на основании статистики продаж маркетплейса с 1 по 15 января.
Там отметили, что продажи запчастей для рулевого управления за этот период выросли в 2,5 раза. В число самых популярных товаров также вошли аксессуары для салона, автоподсветка и детали для тормозной системы.
"С 1 по 15 января покупки в запчастей и аксессуаров для автомобилей на маркетплейсе выросли на 50% к аналогичному периоду прошлого года", - добавили в "Яндекс Маркете".
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
Россияне стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей
"Яндекс Маркет": россияне стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россияне в начале года стали активнее покупать запчасти и аксессуары для автомобилей из-за переменчивой погоды в центральных регионах страны - например, спрос на незамерзающие жидкости и стеклоомыватели вырос в 4,5 раза по сравнению с началом января 2024 года, сообщили РИА Новости в "Яндекс Маркете".
"Переменчивая погода в центральном регионе России в начале января привела к увеличению спроса на запчасти и аксессуары для автомобилей... Наибольшим спросом у покупателей на фоне частой смены дождя и снега пользуются незамерзающие жидкости и стеклоомыватели — их продажи увеличились в 4,5 раза", - рассказали в компании на основании статистики продаж маркетплейса с 1 по 15 января.
Там отметили, что продажи запчастей для рулевого управления за этот период выросли в 2,5 раза. В число самых популярных товаров также вошли аксессуары для салона, автоподсветка и детали для тормозной системы.
"С 1 по 15 января покупки в запчастей и аксессуаров для автомобилей на маркетплейсе выросли на 50% к аналогичному периоду прошлого года", - добавили в "Яндекс Маркете".