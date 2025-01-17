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"У Киева нет выхода". В Японии пришли к неожиданному выводу о России - 17.01.2025, ПРАЙМ
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"У Киева нет выхода". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
"У Киева нет выхода". В Японии пришли к неожиданному выводу о России - 17.01.2025, ПРАЙМ
"У Киева нет выхода". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
Россия находится в выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, так как экономика останется стабильной, а шансы киевского режима на... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:33+0300
2025-01-17T10:33+0300
политика
россия
украина
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россия находится в выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, так как экономика останется стабильной, а шансы киевского режима на победу близки к нулю, передает японское издание Daily Shincho."Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия", - отметили авторы материала.В издании также добавили, что в настоящее время не стоит рассчитывать на падение российского правительства. Киеву необходимо прекратить боевые действия, так как у украинских властей больше не остается другого выхода.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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россия, украина
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА
10:33 17.01.2025
 
"У Киева нет выхода". В Японии пришли к неожиданному выводу о России

DS: Россия находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Россия находится в выгодном положении для заключения перемирия в украинском конфликте, так как экономика останется стабильной, а шансы киевского режима на победу близки к нулю, передает японское издание Daily Shincho.
"Анализ показывает, что экономика на протяжении будущего года останется стабильной. Сейчас Москва находится в чрезвычайно выгодном положении для заключения перемирия", - отметили авторы материала.
В издании также добавили, что в настоящее время не стоит рассчитывать на падение российского правительства. Киеву необходимо прекратить боевые действия, так как у украинских властей больше не остается другого выхода.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск, отказ Киева от намерений вступить в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики.
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