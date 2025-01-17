Рубль и биткоин порадовали

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В четверг, 16 января, по итогам дня рублевые пары закрылись почти без изменений. Пара доллар/рубль снизилась на символические 0,01%, до 103,73 рубля, тогда как евро/рубль повысилась на 0,05%, до 106,56 рубля, юань/рубль - на 0,07%, до 13,91 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 17 января: доллар - 102,3762 руб., евро - 105,8072 рубля.На локальном валютном рынке наблюдается определенное равновесие, обусловленное взаимной компенсацией санкционного и сезонного факторов. Рубль остается торговаться в сформированных ранее диапазонах. Хотя санкции количественно сократили экспорт, это будет частично компенсироваться ростом цен на нефть, наблюдаемым с 23 декабря.В четверг баррель Brent подешевел на 0,90%, до 81,29 доллара. Давление вызвано возможным перемирием между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Снижение напряженности в регионе уменьшает геополитическую премию в цене нефти.По нефти ближайшие цели остаются на уровнях 83,60 и 86,00 доллара. Для пары доллар/рубль на сегодня торговый диапазон тоже не изменился и находится между 103,00 и 104,50 рубля.Участники локального валютного рынка ждут инаугурации Дональда Трампа на следующей неделе (20 января), а также его комментариев и шагов в отношении текущей геополитической повестки, в том числе по поводу России.В ближайшие дни также может постепенно проявлять себя циклическая поддержка в виде налогового периода по мере приближения единого налогового платежа (28 января). Экспортеры обычно увеличивают продажу валютной выручки, накапливая рублевую ликвидность под предстоящие выплаты в бюджет.В четверг российский фондовый рынок стартовал с заметным ростом, отыгрывая сильный подъем, который произошел накануне вечером. Это связано с надеждами на улучшение ситуации в мире и более мягкие денежно-кредитные условия. Оптимизм укрепился после новостей об ослаблении санкций и данных по инфляции. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 2,40%, до 2911,29 п., индекс РТС - на 2,84%, до 895,83 п. Индекс IMOEX повышается, но судя по волновой структуре неохотно. Учитывая, что фьючерсы на индексы снизились перед вечерней сессией, то перед выходными вполне можем увидеть коррекцию в район 2870 п.Пара BTC/USDt снизилась на 0,51%, до 99987 долларов. Небольшие качели наблюдались на фоне снижения фондовых индексов. В начале американской сессии цена снижалась до $97335 и к вечеру уже торговалась около 100000 долларов. В пятницу, 17 января, курс биткоина повышался до $102048. Внешний фон останется позитивным для криптовалютного рынка. При благоприятном стечении обстоятельств (снижении индекса доллара и росте индексов) пара может быстро вернуться к уровню 105000 долларов.
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В четверг, 16 января, по итогам дня рублевые пары закрылись почти без изменений. Пара доллар/рубль снизилась на символические 0,01%, до 103,73 рубля, тогда как евро/рубль повысилась на 0,05%, до 106,56 рубля, юань/рубль - на 0,07%, до 13,91 рубля. ЦБ РФ установил официальные курсы валют на 17 января: доллар - 102,3762 руб., евро - 105,8072 рубля.
На локальном валютном рынке наблюдается определенное равновесие, обусловленное взаимной компенсацией санкционного и сезонного факторов. Рубль остается торговаться в сформированных ранее диапазонах. Хотя санкции количественно сократили экспорт, это будет частично компенсироваться ростом цен на нефть, наблюдаемым с 23 декабря.
В четверг баррель Brent подешевел на 0,90%, до 81,29 доллара. Давление вызвано возможным перемирием между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Снижение напряженности в регионе уменьшает геополитическую премию в цене нефти.
По нефти ближайшие цели остаются на уровнях 83,60 и 86,00 доллара. Для пары доллар/рубль на сегодня торговый диапазон тоже не изменился и находится между 103,00 и 104,50 рубля.
Участники локального валютного рынка ждут инаугурации Дональда Трампа на следующей неделе (20 января), а также его комментариев и шагов в отношении текущей геополитической повестки, в том числе по поводу России.
В ближайшие дни также может постепенно проявлять себя циклическая поддержка в виде налогового периода по мере приближения единого налогового платежа (28 января). Экспортеры обычно увеличивают продажу валютной выручки, накапливая рублевую ликвидность под предстоящие выплаты в бюджет.
В четверг российский фондовый рынок стартовал с заметным ростом, отыгрывая сильный подъем, который произошел накануне вечером. Это связано с надеждами на улучшение ситуации в мире и более мягкие денежно-кредитные условия. Оптимизм укрепился после новостей об ослаблении санкций и данных по инфляции. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 2,40%, до 2911,29 п., индекс РТС - на 2,84%, до 895,83 п. Индекс IMOEX повышается, но судя по волновой структуре неохотно. Учитывая, что фьючерсы на индексы снизились перед вечерней сессией, то перед выходными вполне можем увидеть коррекцию в район 2870 п.
Пара BTC/USDt снизилась на 0,51%, до 99987 долларов. Небольшие качели наблюдались на фоне снижения фондовых индексов. В начале американской сессии цена снижалась до $97335 и к вечеру уже торговалась около 100000 долларов. В пятницу, 17 января, курс биткоина повышался до $102048. Внешний фон останется позитивным для криптовалютного рынка. При благоприятном стечении обстоятельств (снижении индекса доллара и росте индексов) пара может быстро вернуться к уровню 105000 долларов.
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