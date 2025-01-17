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Российский рынок акций переходит к росту после старта в минусе - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Российский рынок акций переходит к росту после старта в минусе
Российский рынок акций переходит к росту после старта в минусе - 17.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций переходит к росту после старта в минусе
Российский рынок акций переходит к росту в первые часы торгов пятницы после старта в минусе, следует из данных Московской биржи. | 17.01.2025, ПРАЙМ
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2025-01-17T11:55+0300
россия
российский рынок акций
биржа
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к росту в первые часы торгов пятницы после старта в минусе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.42 мск растет на 0,31%, до 2 920,22 пункта. В частности, сильно растут в цене акции "Русснефти" (+4,14%), "М.Видео" (+3,78%), ЛСР (+3,39%), "Самолета" (+3,25%). При этом ощутимое снижение демонстрируют акции ММК (-0,97%), "Алросы" (-0,63%), "СПБ биржи" (-0,52%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,44%). "Сегодня на инвесторов может оказать влияние фактор пятницы, когда в условиях нынешней геополитической реальности покупать страшновато. Кроме того, западные СМИ заговорили, что новая администрация США готовит "на всякий случай" сверхжесткие санкции в отношении России", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер". "Развитие роста, с движением индекса Мосбиржи в направлении зоны 3000 и больше пунктов, склонны ждать на следующей неделе", - в свою очередь комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
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россия, российский рынок акций, биржа
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа
11:55 17.01.2025
 
Российский рынок акций переходит к росту после старта в минусе

Российский рынок акций растет на 0,31 процента после старта в минусе

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к росту в первые часы торгов пятницы после старта в минусе, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.42 мск растет на 0,31%, до 2 920,22 пункта.
В частности, сильно растут в цене акции "Русснефти" (+4,14%), "М.Видео" (+3,78%), ЛСР (+3,39%), "Самолета" (+3,25%).
При этом ощутимое снижение демонстрируют акции ММК (-0,97%), "Алросы" (-0,63%), "СПБ биржи" (-0,52%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,44%).
"Сегодня на инвесторов может оказать влияние фактор пятницы, когда в условиях нынешней геополитической реальности покупать страшновато. Кроме того, западные СМИ заговорили, что новая администрация США готовит "на всякий случай" сверхжесткие санкции в отношении России", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер".
"Развитие роста, с движением индекса Мосбиржи в направлении зоны 3000 и больше пунктов, склонны ждать на следующей неделе", - в свою очередь комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Котировки, сток
Российский рынок акций снижается на старте торгов
10:04
 
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