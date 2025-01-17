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Российский рынок акций переходит к росту после старта в минусе

Российский рынок акций переходит к росту после старта в минусе - 17.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций переходит к росту после старта в минусе

Российский рынок акций переходит к росту в первые часы торгов пятницы после старта в минусе, следует из данных Московской биржи. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T11:55+0300

2025-01-17T11:55+0300

2025-01-17T11:55+0300

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российский рынок акций

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к росту в первые часы торгов пятницы после старта в минусе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.42 мск растет на 0,31%, до 2 920,22 пункта. В частности, сильно растут в цене акции "Русснефти" (+4,14%), "М.Видео" (+3,78%), ЛСР (+3,39%), "Самолета" (+3,25%). При этом ощутимое снижение демонстрируют акции ММК (-0,97%), "Алросы" (-0,63%), "СПБ биржи" (-0,52%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,44%). "Сегодня на инвесторов может оказать влияние фактор пятницы, когда в условиях нынешней геополитической реальности покупать страшновато. Кроме того, западные СМИ заговорили, что новая администрация США готовит "на всякий случай" сверхжесткие санкции в отношении России", - считает Алексей Антонов из "Алор брокер". "Развитие роста, с движением индекса Мосбиржи в направлении зоны 3000 и больше пунктов, склонны ждать на следующей неделе", - в свою очередь комментирует Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

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