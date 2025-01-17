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В Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям
В Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям - 17.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям
Кремль не ожидает изменения позиции администрации США по санкциям, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Об этом заявил официальный представитель Кремля | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:04+0300
2025-01-17T12:12+0300
политика
россия
сша
кремль
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Кремль не ожидает изменения позиции администрации США по санкциям, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее кандидат на пост главы Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной отрасли, если Трамп такое решение примет для переговоров по Украине."Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков подчеркнул, что будет странно, если будущий министр не поддержит решение своего президента.Ранее СМИ сообщали, что команда нового президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной
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россия, сша, кремль
Политика, РОССИЯ, США, Кремль
12:04 17.01.2025 (обновлено: 12:12 17.01.2025)
 
В Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям

Песков: в Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© POOL
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Кремль не ожидает изменения позиции администрации США по санкциям, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее кандидат на пост главы Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной отрасли, если Трамп такое решение примет для переговоров по Украине.
"Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Песков подчеркнул, что будет странно, если будущий министр не поддержит решение своего президента.
Ранее СМИ сообщали, что команда нового президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной
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