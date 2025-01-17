https://1prime.ru/20250117/sanktsii-854276797.html

В Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям

В Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям

Кремль не ожидает изменения позиции администрации США по санкциям, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Об этом заявил официальный представитель Кремля | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T12:04+0300

2025-01-17T12:04+0300

2025-01-17T12:12+0300

политика

россия

сша

кремль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Кремль не ожидает изменения позиции администрации США по санкциям, несмотря на заявления о готовности к диалогу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Ранее кандидат на пост главы Минфина США Скотт Бессент заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной отрасли, если Трамп такое решение примет для переговоров по Украине."Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков подчеркнул, что будет странно, если будущий министр не поддержит решение своего президента.Ранее СМИ сообщали, что команда нового президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию введения санкций против российского энергетического сектора, которая может помочь в урегулировании конфликта между Россией и Украиной

https://1prime.ru/20250116/lavrov-854255364.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, кремль