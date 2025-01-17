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Сбербанк снизил кредиты населению по РСБУ

Сбербанк снизил кредиты населению по РСБУ - 17.01.2025, ПРАЙМ

Сбербанк снизил кредиты населению по РСБУ

Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в декабре снизился на 0,1%, корпоративный - на 1,4%, говорится в сообщении банка. | 17.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-17T10:23+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ в декабре снизился на 0,1%, корпоративный - на 1,4%, говорится в сообщении банка."Розничный кредитный портфель в декабре снизился на 0,1%... Частным клиентам в декабре было выдано 286 миллиардов рублей кредитов... Корпоративный кредитный портфель снизился на 1,4% за месяц (-0,1% без учета валютной переоценки)... За месяц корпоративным клиентам было выдано 2,4 триллиона рублей кредитов", - сообщает банк."В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года произошло снижение розничного и корпоративного портфелей в реальном выражении на 0,1%. При этом сезонно усилился приток средств розничных клиентов, объем сбережений в декабре вырос на 2,5% - до 27,6 триллиона рублей", - заявил глава банка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении.При этом, как отмечается в релизе, с начала года розничный кредитный портфель вырос на 12,4% и превысил 17,5 триллиона рублей, корпоративный - увеличился на 19%, до 27,8 триллиона рублей.Отмечается также, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности остается на уровне 2,2%.

https://1prime.ru/20250117/sberbank-854272095.html

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