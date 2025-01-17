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Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ - 17.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250117/sberbank-854272095.html
Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ - 17.01.2025, ПРАЙМ
Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк в 2024 году заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,562 триллиона рублей, что на 4,6% больше показателя по итогам прошлого года, сообщил банк. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:00+0300
2025-01-17T10:28+0300
экономика
россия
сбербанк
рсбу
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,562 триллиона рублей, что на 4,6% больше показателя по итогам прошлого года, сообщил банк."За 12 месяцев 2024 года "Сбер" заработал чистую прибыль в размере 1 562,4 миллиарда рублей, что на 4,6% больше предыдущего года, и обеспечил рентабельность капитала на уровне 23,4%", - говорится в сообщении банка. В декабре Сбербанк заработал 117,6 миллиарда рублей чистой прибыли (на 1,7% больше, чем годом ранее), рентабельность капитала составила 20,1%.Чистые процентные доходы в 2024 году выросли на 12,4% - до 2,623 триллиона рублей на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в декабре составил 9,4%.Чистые комиссионные доходы увеличились за 2024 год на 4,2% - до 746,4 миллиарда рублей на фоне роста доходов от эквайринга, расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций. На динамику показателя в декабре повлияла высокая база прошлого года, сформированная за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов, пояснил банк.Расходы на резервы под возможные кредитные убытки по итогам 2024 года снизились на 12,3% год к году и составили 714,7 миллиарда рублей. В декабре этот показатель снизился до 1,4 миллиарда рублей, существенное влияние на динамику которого оказало укрепление рубля, говорится в сообщении.Отмечается, что количество розничных клиентов выросло на 1,4 миллиона человек с начала года - до 109,9 миллиона. Число активных корпоративных клиентов увеличилось на один миллион с начала года - до 3,3 миллиона компаний.
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россия, сбербанк, рсбу
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, РСБУ
10:00 17.01.2025 (обновлено: 10:28 17.01.2025)
 
Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ

Сбербанк в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ до 1,562 триллиона рублей

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сбербанк в 2024 году заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,562 триллиона рублей, что на 4,6% больше показателя по итогам прошлого года, сообщил банк.
"За 12 месяцев 2024 года "Сбер" заработал чистую прибыль в размере 1 562,4 миллиарда рублей, что на 4,6% больше предыдущего года, и обеспечил рентабельность капитала на уровне 23,4%", - говорится в сообщении банка. В декабре Сбербанк заработал 117,6 миллиарда рублей чистой прибыли (на 1,7% больше, чем годом ранее), рентабельность капитала составила 20,1%.
Чистые процентные доходы в 2024 году выросли на 12,4% - до 2,623 триллиона рублей на фоне роста объема работающих активов. Рост чистых процентных доходов в декабре составил 9,4%.
Чистые комиссионные доходы увеличились за 2024 год на 4,2% - до 746,4 миллиарда рублей на фоне роста доходов от эквайринга, расчетно-кассового обслуживания, торгового финансирования и документарных операций. На динамику показателя в декабре повлияла высокая база прошлого года, сформированная за счет признания разовых эффектов по кредитным продуктам корпоративных клиентов, пояснил банк.
Расходы на резервы под возможные кредитные убытки по итогам 2024 года снизились на 12,3% год к году и составили 714,7 миллиарда рублей. В декабре этот показатель снизился до 1,4 миллиарда рублей, существенное влияние на динамику которого оказало укрепление рубля, говорится в сообщении.
Отмечается, что количество розничных клиентов выросло на 1,4 миллиона человек с начала года - до 109,9 миллиона. Число активных корпоративных клиентов увеличилось на один миллион с начала года - до 3,3 миллиона компаний.
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