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Компании Rio Tinto и Glencore рассматривают возможность слиянии
Компании Rio Tinto и Glencore рассматривают возможность слиянии - 17.01.2025, ПРАЙМ
Компании Rio Tinto и Glencore рассматривают возможность слиянии
Горнодобывающая австрало-британская компания Rio Tinto и швейцарская Glencore провели переговоры о возможном слиянии, сообщает агентство Bloomberg. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:14+0300
2025-01-17T12:14+0300
2025-01-17T12:14+0300
glencore
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Горнодобывающая австрало-британская компания Rio Tinto и швейцарская Glencore провели переговоры о возможном слиянии, сообщает агентство Bloomberg. "Группа компаний Rio Tinto и Glencore обсуждали объединение своих бизнесов, что в случае успеха станет крупнейшей в истории сделкой в сфере добычи полезных ископаемых и создаст гиганта, способного конкурировать с давним лидером BHP Group... Rio и Glencore недавно провели переговоры о сделке на ранней стадии", - передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что сделке может помешать ряд препятствий. Так, Glencore владеет крупными угольными активами, а так же добывает никель и цинк, в то время как Rio Tinto вышло из угольного бизнеса и занимается преимущественно литием и медью. Кроме того, в активах Glencore ряд рудников от Казахстана до Демократической Республики Конго, которые могут оказаться непривлекательными для Rio Tinto, приводит Блумберг слова одного из источников. В 2014 году Glencore предлагала Rio Tinto слияние двух бизнесов, однако тогда сделка не состоялась. Rio Tinto - одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Работает в 40 странах. В октябре прошлого года приобрела американскую литиевую компанию Arcadium Lithium за 6,7 миллиарда долларов. Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Компания является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. В августе прошлого года трейдер отказался выделить своё угольное подразделение из основной структуры всего через девять месяцев после соответствующего заявления из-за его высокой прибыльности.
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glencore
Компании Rio Tinto и Glencore рассматривают возможность слиянии
Bloomberg: Rio Tinto и Glencore рассматривают возможность слиянии
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Горнодобывающая австрало-британская компания Rio Tinto и швейцарская Glencore провели переговоры о возможном слиянии, сообщает агентство Bloomberg.
"Группа компаний Rio Tinto и Glencore обсуждали объединение своих бизнесов, что в случае успеха станет крупнейшей в истории сделкой в сфере добычи полезных ископаемых и создаст гиганта, способного конкурировать с давним лидером BHP Group... Rio и Glencore недавно провели переговоры о сделке на ранней стадии", - передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что сделке может помешать ряд препятствий. Так, Glencore владеет крупными угольными активами, а так же добывает никель и цинк, в то время как Rio Tinto вышло из угольного бизнеса и занимается преимущественно литием и медью. Кроме того, в активах Glencore ряд рудников от Казахстана до Демократической Республики Конго, которые могут оказаться непривлекательными для Rio Tinto, приводит Блумберг слова одного из источников.
В 2014 году Glencore предлагала Rio Tinto слияние двух бизнесов, однако тогда сделка не состоялась.
Rio Tinto - одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Работает в 40 странах. В октябре прошлого года приобрела американскую литиевую компанию Arcadium Lithium за 6,7 миллиарда долларов.
Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Компания является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. В августе прошлого года трейдер отказался выделить своё угольное подразделение из основной структуры всего через девять месяцев после соответствующего заявления из-за его высокой прибыльности.
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