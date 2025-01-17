https://1prime.ru/20250117/sliyanie-854277160.html

Компании Rio Tinto и Glencore рассматривают возможность слиянии

Компании Rio Tinto и Glencore рассматривают возможность слиянии - 17.01.2025, ПРАЙМ

Компании Rio Tinto и Glencore рассматривают возможность слиянии

Горнодобывающая австрало-британская компания Rio Tinto и швейцарская Glencore провели переговоры о возможном слиянии, сообщает агентство Bloomberg. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T12:14+0300

2025-01-17T12:14+0300

2025-01-17T12:14+0300

glencore

https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Горнодобывающая австрало-британская компания Rio Tinto и швейцарская Glencore провели переговоры о возможном слиянии, сообщает агентство Bloomberg. "Группа компаний Rio Tinto и Glencore обсуждали объединение своих бизнесов, что в случае успеха станет крупнейшей в истории сделкой в сфере добычи полезных ископаемых и создаст гиганта, способного конкурировать с давним лидером BHP Group... Rio и Glencore недавно провели переговоры о сделке на ранней стадии", - передает агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что сделке может помешать ряд препятствий. Так, Glencore владеет крупными угольными активами, а так же добывает никель и цинк, в то время как Rio Tinto вышло из угольного бизнеса и занимается преимущественно литием и медью. Кроме того, в активах Glencore ряд рудников от Казахстана до Демократической Республики Конго, которые могут оказаться непривлекательными для Rio Tinto, приводит Блумберг слова одного из источников. В 2014 году Glencore предлагала Rio Tinto слияние двух бизнесов, однако тогда сделка не состоялась. Rio Tinto - одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Работает в 40 странах. В октябре прошлого года приобрела американскую литиевую компанию Arcadium Lithium за 6,7 миллиарда долларов. Glencore - одна из крупнейших в мире диверсифицированных компаний, работающих в области полезных ископаемых. Компания является и производителем, и трейдером сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. В августе прошлого года трейдер отказался выделить своё угольное подразделение из основной структуры всего через девять месяцев после соответствующего заявления из-за его высокой прибыльности.

https://1prime.ru/20241003/kassatsiya-851936575.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

glencore