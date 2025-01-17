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Французские СМИ отказываются от публикаций в соцсети Х

Французские СМИ отказываются от публикаций в соцсети Х - 17.01.2025, ПРАЙМ

Французские СМИ отказываются от публикаций в соцсети Х

Еще два крупных французских СМИ заявили об отказе от публикаций в соцсети Х в знак протест против политики ее владельца Илона Маска. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T19:10+0300

2025-01-17T19:10+0300

2025-01-17T19:12+0300

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Еще два крупных французских СМИ заявили об отказе от публикаций в соцсети Х в знак протест против политики ее владельца Илона Маска. Популярное региональное издание Voix du Nord объявило, что прекращает публиковать материалы в Х, начиная с пятницы, из-за "эксцессов" Илона Маска, который "пропагандирует ненависть онлайн в ущерб модерации", сообщается в заявлении на сайте издания. "Мы никогда не станем подпитывать социальную сеть, которая представляет собой зону беззакония и лишена всякой этики. Мы не поддерживаем этот дискурс свободы против цензуры. Мы считаем, что можно быть свободными только с правилами", - сообщила Стефани Зорн, главный редактор издания, насчитывавшего 400 тысяч подписчиков в Х. Также о прекращении использования соцсети с 20 января в пятницу заявило издание Challenges. "Читать в "системной" социальной сети, то есть с более чем 45 миллионами пользователей в Европейском союзе, что Эммануэль Макрон - "некомпетентный идиот" и что только "Национальное объединение" может спасти Францию "на грани экономического и культурного кризиса", - вот что может с нами случиться", - указало издание в редакционной статье. Ранее об уходе из Х также заявили французские издания Ouest France, Sud Ouest и Mediapart. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил владельца X Илона Маска во вмешательстве в выборы в других странах, в частности в Германии. Маск до этого написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". В пятницу в ЕС также заявили, что на следующей неделе сессии Европарламента поднимут вопрос о вмешательстве соцсетей во внутренние процессы в странах ЕС, а также о непрозрачности алгоритмов этих платформ.

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