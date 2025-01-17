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Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе
Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе - 17.01.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе
Власти Соединенных Штатов “отморозили уши назло маме”, отказавшись закупить у России пожарные самолеты Бе-200. Об этом рассказала пресс-секретарь российского... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:03+0300
2025-01-17T09:12+0300
сша
пожары
мария захарова
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов “отморозили уши назло маме”, отказавшись закупить у России пожарные самолеты Бе-200. Об этом рассказала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Так, официальный представитель МИД приводит данные о том, что в 2017-2019 годах Вашингтон и Москва планировали подписать договор о купле-продаже десяти самолетов. Тем не менее, по словам Захаровой, США решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства, в то время как Киев отказал сертифицировать двигатель, и сделка сорвалась.Захарова рассказала, что такая же история произошла с поставками аппаратов ИВЛ “Авента-М” в США во время пандемии. По ее словам, все закончилось тем, что поставленное оборудование было утилизировано в Штатах.“Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”, - написала она в своем Telegram-канале. В то же время российский дипломат заявила, что Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”. 7 января текущего года в округе Лос-Анджелес начались масштабные лесные пожары, которые впоследствии были признаны самыми крупными за всю историю штата. В результате происшествия погибло как минимум 25 человек, сгорели дома тысячи людей.
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сша, пожары, мария захарова
США, пожары, Мария Захарова
09:03 17.01.2025 (обновлено: 09:12 17.01.2025)
 
Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе

Захарова: США “отморозили уши назло маме”, не закупив пожарные самолеты из РФ

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов “отморозили уши назло маме”, отказавшись закупить у России пожарные самолеты Бе-200. Об этом рассказала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Так, официальный представитель МИД приводит данные о том, что в 2017-2019 годах Вашингтон и Москва планировали подписать договор о купле-продаже десяти самолетов. Тем не менее, по словам Захаровой, США решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства, в то время как Киев отказал сертифицировать двигатель, и сделка сорвалась.
Захарова рассказала, что такая же история произошла с поставками аппаратов ИВЛ “Авента-М” в США во время пандемии. По ее словам, все закончилось тем, что поставленное оборудование было утилизировано в Штатах.
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“Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”, - написала она в своем Telegram-канале.
В то же время российский дипломат заявила, что Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”.
7 января текущего года в округе Лос-Анджелес начались масштабные лесные пожары, которые впоследствии были признаны самыми крупными за всю историю штата. В результате происшествия погибло как минимум 25 человек, сгорели дома тысячи людей.
 
СШАпожарыМария Захарова
 
 
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