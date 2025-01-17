https://1prime.ru/20250117/ssha-854270298.html
Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе
Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе - 17.01.2025, ПРАЙМ
Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе
Власти Соединенных Штатов “отморозили уши назло маме”, отказавшись закупить у России пожарные самолеты Бе-200. Об этом рассказала пресс-секретарь российского... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T09:03+0300
2025-01-17T09:03+0300
2025-01-17T09:12+0300
сша
пожары
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069918_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2842149dc2907d71d32aaf7c53e62845.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов “отморозили уши назло маме”, отказавшись закупить у России пожарные самолеты Бе-200. Об этом рассказала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Так, официальный представитель МИД приводит данные о том, что в 2017-2019 годах Вашингтон и Москва планировали подписать договор о купле-продаже десяти самолетов. Тем не менее, по словам Захаровой, США решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства, в то время как Киев отказал сертифицировать двигатель, и сделка сорвалась.Захарова рассказала, что такая же история произошла с поставками аппаратов ИВЛ “Авента-М” в США во время пандемии. По ее словам, все закончилось тем, что поставленное оборудование было утилизировано в Штатах.“Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”, - написала она в своем Telegram-канале. В то же время российский дипломат заявила, что Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”. 7 января текущего года в округе Лос-Анджелес начались масштабные лесные пожары, которые впоследствии были признаны самыми крупными за всю историю штата. В результате происшествия погибло как минимум 25 человек, сгорели дома тысячи людей.
https://1prime.ru/20250116/pozhary-854245913.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069918_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cc270e3b8ef9d334cd88cf01e7eb1f32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, пожары, мария захарова
США, пожары, Мария Захарова
Захарова рассказала, как США “отморозили уши назло маме” в Лос-Анджелесе
Захарова: США “отморозили уши назло маме”, не закупив пожарные самолеты из РФ
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов “отморозили уши назло маме”, отказавшись закупить у России пожарные самолеты Бе-200. Об этом рассказала пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Так, официальный представитель МИД приводит данные о том, что в 2017-2019 годах Вашингтон и Москва планировали подписать договор о купле-продаже десяти самолетов. Тем не менее, по словам Захаровой, США решили закупать версию летательного средства с двигателем украинского производства, в то время как Киев отказал сертифицировать двигатель, и сделка сорвалась.
Захарова рассказала, что такая же история произошла с поставками аппаратов ИВЛ “Авента-М” в США во время пандемии. По ее словам, все закончилось тем, что поставленное оборудование было утилизировано в Штатах.
В США предрекли замедление экономики страны на фоне пожаров в Лос-Анджелесе
“Сколько жизней они могли бы спасти, так никто и не посчитал. И это всего лишь несколько примеров из серии “назло маме отморожу уши”, - написала она в своем Telegram-канале
.
В то же время российский дипломат заявила, что Голливуд бы мог снять экранизацию “последнего дня лос-анджелесской Помпеи”.
7 января текущего года в округе Лос-Анджелес начались масштабные лесные пожары, которые впоследствии были признаны самыми крупными за всю историю штата. В результате происшествия погибло как минимум 25 человек, сгорели дома тысячи людей.