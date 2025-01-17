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МВФ улучшил прогноз роста ВВП США

МВФ улучшил прогноз роста ВВП США - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВФ улучшил прогноз роста ВВП США

Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост ВВП США в 2024 году в 2,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 2,7% и в 2026 году до 2,1%, говорится в... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:05+0300

2025-01-17T17:05+0300

2025-01-17T17:05+0300

экономика

сша

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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост ВВП США в 2024 году в 2,8%, улучшил прогноз роста в 2025 году до 2,7% и в 2026 году до 2,1%, говорится в опубликованном отчете организации. По оценке фонда, по итогам 2024 года американская экономика выросла на 2,8%. Согласно представленным табличным значениям, в текущем году ВВП США вырастет на 2,7%, темп роста на 0,5 процентного пункта выше предыдущего октябрьского прогноза. В 2026 году ВВП США, как ожидается, вырастет на 2,1%, что на 0,1 процентного пункта выше прежнего прогноза.

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