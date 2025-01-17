https://1prime.ru/20250117/steam-854284753.html

В Госдуме оценили вероятность блокировки Steam в России

В Госдуме оценили вероятность блокировки Steam в России - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме оценили вероятность блокировки Steam в России

В России никто не планировал и не планирует блокировать интернет-магазин компьютерных игр Steam. Об этом сообщил член комитета ГД по информполитике Антон... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:48+0300

2025-01-17T15:48+0300

2025-01-17T15:48+0300

россия

госдума

steam

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В России никто не планировал и не планирует блокировать интернет-магазин компьютерных игр Steam. Об этом сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.Роскомнадзор ранее сообщил о сбое в работе Steam, который затронул ряд стран, включая Россию, США, Германию и Великобританию."Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует", - отметил парламентарий.Немкин напомнил, что необходимо избегать распространения недостоверной информации и приписывания надуманных причин сбоя.

https://1prime.ru/20241010/rkn-852109772.html

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россия, госдума, steam