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В Госдуме оценили вероятность блокировки Steam в России
В Госдуме оценили вероятность блокировки Steam в России - 17.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме оценили вероятность блокировки Steam в России
В России никто не планировал и не планирует блокировать интернет-магазин компьютерных игр Steam. Об этом сообщил член комитета ГД по информполитике Антон... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T15:48+0300
2025-01-17T15:48+0300
2025-01-17T15:48+0300
россия
госдума
steam
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В России никто не планировал и не планирует блокировать интернет-магазин компьютерных игр Steam. Об этом сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.Роскомнадзор ранее сообщил о сбое в работе Steam, который затронул ряд стран, включая Россию, США, Германию и Великобританию."Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует", - отметил парламентарий.Немкин напомнил, что необходимо избегать распространения недостоверной информации и приписывания надуманных причин сбоя.
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россия, госдума, steam
В Госдуме оценили вероятность блокировки Steam в России
Депутат ГД Немкин: блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. В России никто не планировал и не планирует блокировать интернет-магазин компьютерных игр Steam. Об этом сообщил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
Роскомнадзор ранее сообщил о сбое в работе Steam, который затронул ряд стран, включая Россию, США, Германию и Великобританию.
"Напомню, что блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует", - отметил парламентарий.
Немкин напомнил, что необходимо избегать распространения недостоверной информации и приписывания надуманных причин сбоя.
В РКН заявили, что не намерены вводить ограничения в отношении Steam