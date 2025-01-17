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Москва и Тирасполь смогут восстановить экономические связи, заявил посол РФ

Москва и Тирасполь смогут восстановить экономические связи, заявил посол РФ - 17.01.2025, ПРАЙМ

Москва и Тирасполь смогут восстановить экономические связи, заявил посол РФ

Непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) и России удастся восстановить экономические связи, заявил журналистам посол России в Молдавии Олег... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T13:53+0300

2025-01-17T13:53+0300

2025-01-17T13:53+0300

экономика

россия

приднестровье

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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв - ПРАЙМ. Непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) и России удастся восстановить экономические связи, заявил журналистам посол России в Молдавии Олег Озеров. "В процессе приднестровского урегулирования удастся восстановить и экономические связи Приднестровья с Россией, которые носят естественный исторический характер. В них нет ничего необычного. Это нормальные экономические связи, которые могут быть взаимовыгодными и для России, и для Приднестровского региона, поскольку регион промышленный, индустриальный, производит очень много высококлассной продукции, начиная с осетровой икры, коньяков и завершая промышленными товарами", - сказал Озеров. Посол также отметил, что сейчас сотрудничество Приднестровья и России развивается в основном в культурно-гуманитарных проектах, в реализации квот на образование и так далее. По его словам, процессу мешают искусственные ограничения, например отсутствие прямых авиарейсов из Кишинева в Россию. "Мы исходим из того, что сам вектор должен быть выстроен, вектор в плане нормализации отношений. И в этом плане, нам не нужна никакая дестабилизация. Наоборот, нужна стабилизация ситуации, возобновление поставок энергоресурсов, возобновление нормальной деятельности предприятий промышленных, сельскохозяйственных с тем, чтобы люди смогли вернуться к нормальной жизни", - отметил Озеров. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.

https://1prime.ru/20250115/gaz-854213058.html

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россия, приднестровье