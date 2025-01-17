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Т-Банк намерен лишить IT-компанию "Фит" ее бренда PayQR

Т-Банк намерен лишить IT-компанию "Фит" ее бренда PayQR - 17.01.2025, ПРАЙМ

Т-Банк намерен лишить IT-компанию "Фит" ее бренда PayQR

Т-Банк (бывший "Тинькофф") просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать два знака обслуживания со словесным элементом PayQR, принадлежащих разработчику... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T15:27+0300

2025-01-17T15:27+0300

2025-01-17T15:27+0300

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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Т-Банк (бывший "Тинькофф") просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать два знака обслуживания со словесным элементом PayQR, принадлежащих разработчику одноименной платежной системы московскому ООО "Фит", следует из опубликованного определения суда. Истец требует досрочно прекратить правовую охрану обоих знаков в отношении всех услуг пяти классов Международной классификации товаров и услуг, для которых они зарегистрированы. По мнению Т-Банка, ответчик свои знаки обслуживания не использует. По данным Роспатента, оба своих знака обслуживания ООО "Фит" зарегистрировало в 2016 году для большого количества услуг, связанных с телекоммуникациями, продвижением товаров, связью, банковской и страховой деятельностью, разработкой программного обеспечения и т. п. Оба знака – комбинированные. Кроме слова PayQR, один из них содержит, как сказано в заявке, стилизованное изображение сумки, обрамленное четырьмя угловыми линиями, второй – "графический элемент фантазийного характера", напоминающий то ли компьютерную мышку, то ли божью коровку. Правовая охрана брендов действует сейчас до 2034 и 2035 года. В настоящее время арбитражный суд Москвы рассматривает иск ООО "Фит" о взыскании со Сбербанка около 2,9 миллиарда рублей компенсации за незаконное, как полагает истец, использование его интеллектуальной собственности. По мнению истца, использование Сбербанком обозначений "Плати QR" и SberPay QR является нарушением его прав на знак обслуживания PayQR. Истец просит также запретить такое использование. Комментируя РИА Новости то разбирательство, руководитель практики интеллектуальной собственности, IT и защиты информации юрфирмы Savina Legal Артем Евсеев, представляющий в суде ООО "Фит", заявлял, что его доверитель первым в России стал внедрять технологию оплаты по QR-коду, "когда об этом еще никто не думал", а именно в 2015-2016 годах. Иск Т-Банка к ООО "Фит" поступил в суд 10 января и пока оставлен без движения, так как исковое заявление подписано неуполномоченным лицом. Устранить процессуальное нарушение истец должен до 19 февраля.

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финансы, банки