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Военные учения пройдут в Таллине - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Военные учения пройдут в Таллине
Военные учения пройдут в Таллине - 17.01.2025, ПРАЙМ
Военные учения пройдут в Таллине
Жителей Таллина предупредили об увеличении числа военных на улицах города, где с 20 по 24 января силы обороны Эстонии проведут учения, направленные на... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T16:05+0300
2025-01-17T16:05+0300
политика
эстония
учения
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Жителей Таллина предупредили об увеличении числа военных на улицах города, где с 20 по 24 января силы обороны Эстонии проведут учения, направленные на подготовку солдат к участию в международных миссиях, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии. "С 20 по 24 января силы обороны Эстонии проведут в Таллинне учения, в рамках которых будет отработана подготовка к участию в зарубежных миссиях ... Жителей просят сохранять спокойствие и учитывать возросшее присутствие сил обороны на улицах Таллина", - говорится в сообщении. Учения пройдут в районах Кесклинн и Пыхья-Таллин, где в которых в указанный период можно будет увидеть необычно много внедорожников и солдат. Также отмечается, что военные будут использовать имитационные средства, а также задействуют вертолеты США Black Hawk. При этом пресс-служба Таллина пообещала, что учения будут проведены таким образом, чтобы не нарушить повседневную жизнь горожан.
https://1prime.ru/20250116/estoniya-854249972.html
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эстония, учения
Политика, ЭСТОНИЯ, учения
16:05 17.01.2025
 
Военные учения пройдут в Таллине

ERR: военные учения пройдут в Таллине 20-24 января

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Жителей Таллина предупредили об увеличении числа военных на улицах города, где с 20 по 24 января силы обороны Эстонии проведут учения, направленные на подготовку солдат к участию в международных миссиях, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
"С 20 по 24 января силы обороны Эстонии проведут в Таллинне учения, в рамках которых будет отработана подготовка к участию в зарубежных миссиях ... Жителей просят сохранять спокойствие и учитывать возросшее присутствие сил обороны на улицах Таллина", - говорится в сообщении.
Учения пройдут в районах Кесклинн и Пыхья-Таллин, где в которых в указанный период можно будет увидеть необычно много внедорожников и солдат. Также отмечается, что военные будут использовать имитационные средства, а также задействуют вертолеты США Black Hawk. При этом пресс-служба Таллина пообещала, что учения будут проведены таким образом, чтобы не нарушить повседневную жизнь горожан.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
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