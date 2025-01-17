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В Магаданской области в 2024 году добыли 54,1 тонны золота

В Магаданской области в 2024 году добыли 54,1 тонны золота - 17.01.2025, ПРАЙМ

В Магаданской области в 2024 году добыли 54,1 тонны золота

Недропользователи Магаданской области в 2024 году добыли 54,1 тонны золота, превысив показатели 2023 года на 6,1 тонны, сообщает правительство региона. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T06:31+0300

2025-01-17T06:31+0300

2025-01-17T06:31+0300

экономика

магаданская область

колыма

колыма

"сусуманзолото"

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МАГАДАН, 17 янв - ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области в 2024 году добыли 54,1 тонны золота, превысив показатели 2023 года на 6,1 тонны, сообщает правительство региона. "В прошлом году на территории региона добыто 54,1 тонны золота и 423,2 тонн серебра… Добыча золота по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 6,1 тонны", - говорится в сообщении. Дополняется, что в 2025 году в регионе планируют добыть 54 тонны драгоценного металла. "Крупнейшими предприятиями, добывающими золото, в прошлом году традиционно стали "Полюс Магадан" — получено 14,1 тонны химически чистого золота, "Павлик" — 12,8 тонны, "Полиметалл" — 8,1 тонны золота, "Сусуманзолото" — 5,5 тонны, "Арбат" — 3,1 тонны. Отмечу, что основным серебродобывающим округом является Омсукчанский, в прошлом году на его территории добыто 330,1 тонны серебра", - цитирует правительство региона и.о. министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Наталью Морозову. Сообщается, также, что в регионе проходит ревизия запасов золота месторождений нераспределенного фонда. Эксперты оценивают ресурсный потенциал золота на территории Колымы в 5 тысяч тонн. Разработка и функционирование месторождений позволяют привлекать в регион дополнительные инвестиции, а также создавать новые рабочие места.

магаданская область

колыма

колыма

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магаданская область, колыма, колыма, "сусуманзолото"