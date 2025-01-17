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МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли

МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВФ ухудшил прогноз по росту мировой торговли

Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу ухудшил прогноз по росту мировой торговли товарами и услугами на 2025 и 2026 годы до 3,2% и 3,3% соответственно,... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:06+0300

2025-01-17T17:06+0300

2025-01-17T17:06+0300

экономика

мвф

торговля

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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу ухудшил прогноз по росту мировой торговли товарами и услугами на 2025 и 2026 годы до 3,2% и 3,3% соответственно, говорится в опубликованном докладе организации. Согласно представленным табличным значениям, объем мировой торговли в 2025 году вырастет на 3,2%, что на 0,2 процентного пункта ниже предыдущего прогноза от октября 2024 года. В 2026 году мировая торговля товарами и услугами, как ожидается, увеличится на 3,3%, что на 0,1 процентного пункта ниже прошлой оценки. В 2024 году МВФ оценил рост объема мировой торговли на 3,4%.

https://1prime.ru/20250108/torgovlya-854076231.html

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мвф, торговля