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Путин рассказал о наращивании торговли России и Ирана

Путин рассказал о наращивании торговли России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о наращивании торговли России и Ирана

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о наращивании торговли между Россией и Ираном, заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:56+0300

2025-01-17T17:56+0300

2025-01-17T18:10+0300

экономика

владимир путин

торговля

иран

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о наращивании торговли между Россией и Ираном, заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел. "Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров. При этом российский лидер отметил, что Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, которые мешают странам повысить объем торговли."Какие бы препоны, какие бы трудности нам ни создавали со стороны, мы в состоянии все это преодолеть и двигаться дальше. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Путин.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

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иран

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владимир путин, торговля, иран