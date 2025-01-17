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Путин рассказал о наращивании торговли России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250117/torgovlya-854289919.html
Путин рассказал о наращивании торговли России и Ирана
Путин рассказал о наращивании торговли России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о наращивании торговли России и Ирана
Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о наращивании торговли между Россией и Ираном, заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:56+0300
2025-01-17T18:10+0300
экономика
владимир путин
торговля
иран
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о наращивании торговли между Россией и Ираном, заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел. "Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров. При этом российский лидер отметил, что Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, которые мешают странам повысить объем торговли."Какие бы препоны, какие бы трудности нам ни создавали со стороны, мы в состоянии все это преодолеть и двигаться дальше. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Путин.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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владимир путин, торговля, иран
Экономика, Владимир Путин, торговля, ИРАН
17:56 17.01.2025 (обновлено: 18:10 17.01.2025)
 
Путин рассказал о наращивании торговли России и Ирана

Путин о наращивании торговли с Ираном: меньше бюрократии и больше конкретных дел

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая о наращивании торговли между Россией и Ираном, заявил, что нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел.
"Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей. Здесь, если сказать попроще, нужно поменьше бюрократии и побольше конкретных дел", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров.
При этом российский лидер отметил, что Россия и Иран в состоянии преодолеть трудности, которые мешают странам повысить объем торговли.
"Какие бы препоны, какие бы трудности нам ни создавали со стороны, мы в состоянии все это преодолеть и двигаться дальше. Я уверен, что так оно и будет", - сказал Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Росприроднадзора С. Радионовой - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
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13:35
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
 
ЭкономикаВладимир ПутинторговляИРАН
 
 
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