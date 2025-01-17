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Си Цзиньпин объяснил, в чем заключается суть торговых отношений Китая и США
Си Цзиньпин объяснил, в чем заключается суть торговых отношений Китая и США - 17.01.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин объяснил, в чем заключается суть торговых отношений Китая и США
Суть торговых отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде, конфронтация и конфликты не должны быть выбором стран, заявил в пятницу председатель КНР Си... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T18:19+0300
2025-01-17T18:19+0300
2025-01-17T18:19+0300
экономика
си цзиньпин
торговля
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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Суть торговых отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде, конфронтация и конфликты не должны быть выбором стран, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. "Суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и взаимном выигрыше, конфронтация и конфликты не должны быть нашим выбором", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
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си цзиньпин, торговля, сша
Экономика, Си Цзиньпин, торговля, США
Си Цзиньпин объяснил, в чем заключается суть торговых отношений Китая и США
Си Цзиньпин: суть торговых отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде
МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Суть торговых отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде, конфронтация и конфликты не должны быть выбором стран, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом.
"Суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и взаимном выигрыше, конфронтация и конфликты не должны быть нашим выбором", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.
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