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Си Цзиньпин объяснил, в чем заключается суть торговых отношений Китая и США

Си Цзиньпин объяснил, в чем заключается суть торговых отношений Китая и США - 17.01.2025, ПРАЙМ

Си Цзиньпин объяснил, в чем заключается суть торговых отношений Китая и США

Суть торговых отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде, конфронтация и конфликты не должны быть выбором стран, заявил в пятницу председатель КНР Си... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T18:19+0300

2025-01-17T18:19+0300

2025-01-17T18:19+0300

экономика

си цзиньпин

торговля

сша

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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Суть торговых отношений Китая и США заключается во взаимной выгоде, конфронтация и конфликты не должны быть выбором стран, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с избранным президентом США Дональдом Трампом. "Суть китайско-американских торгово-экономических отношений заключается во взаимной выгоде и взаимном выигрыше, конфронтация и конфликты не должны быть нашим выбором", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.

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сша

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си цзиньпин, торговля, сша