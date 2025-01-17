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На Западе рассказали, что Трамп обязан сделать в отношении России - 17.01.2025, ПРАЙМ
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На Западе рассказали, что Трамп обязан сделать в отношении России
На Западе рассказали, что Трамп обязан сделать в отношении России - 17.01.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, что Трамп обязан сделать в отношении России
Администрации Трампа следует восстановить рабочие отношения между США и Россией, чтобы снизить глобальную напряженность, утверждает издание The National... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T10:46+0300
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россия
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Администрации Трампа следует восстановить рабочие отношения между США и Россией, чтобы снизить глобальную напряженность, утверждает издание The National Interest. "Риск прямой военной конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира недопустимо высок. Чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации Трампа необходимо будет восстановить рабочие отношения с Россией", — говорится в статье.Для достижения этой цели США должны изменить свой подход к Москве, отказавшись от попыток ее сдерживания или поражения. "Вместо этого Соединенным Штатам нужно признать, что Россия останется ключевым столпом международного порядка на протяжении десятилетий", — подчеркивает автор.В январе американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Основная цель этих санкций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы от экспорта нефти и газа.Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на ознакомленные источники, писало, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию, касающуюся санкций против энергетического сектора России, которая может помочь в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Трамп выразил надежду, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины могут состояться менее чем через полгода. Ранее он заявлял, что намерен достичь разрешения украинского конфликта в течение шести месяцев. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.
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россия, сша, дональд трамп
РОССИЯ, США, Дональд Трамп
10:46 17.01.2025 (обновлено: 11:00 17.01.2025)
 
На Западе рассказали, что Трамп обязан сделать в отношении России

NI: Трампу необходимо восстановить рабочие отношения с Россией

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Администрации Трампа следует восстановить рабочие отношения между США и Россией, чтобы снизить глобальную напряженность, утверждает издание The National Interest.
"Риск прямой военной конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира недопустимо высок. Чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации Трампа необходимо будет восстановить рабочие отношения с Россией", — говорится в статье.
Для достижения этой цели США должны изменить свой подход к Москве, отказавшись от попыток ее сдерживания или поражения.
"Вместо этого Соединенным Штатам нужно признать, что Россия останется ключевым столпом международного порядка на протяжении десятилетий", — подчеркивает автор.
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09:13
В январе американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Основная цель этих санкций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы от экспорта нефти и газа.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на ознакомленные источники, писало, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию, касающуюся санкций против энергетического сектора России, которая может помочь в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Трамп выразил надежду, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины могут состояться менее чем через полгода. Ранее он заявлял, что намерен достичь разрешения украинского конфликта в течение шести месяцев. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.
 
РОССИЯСШАДональд Трамп
 
 
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