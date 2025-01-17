https://1prime.ru/20250117/tramp-854273631.html

На Западе рассказали, что Трамп обязан сделать в отношении России

На Западе рассказали, что Трамп обязан сделать в отношении России - 17.01.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, что Трамп обязан сделать в отношении России

Администрации Трампа следует восстановить рабочие отношения между США и Россией, чтобы снизить глобальную напряженность, утверждает издание The National... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T10:46+0300

2025-01-17T10:46+0300

2025-01-17T11:00+0300

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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Администрации Трампа следует восстановить рабочие отношения между США и Россией, чтобы снизить глобальную напряженность, утверждает издание The National Interest. "Риск прямой военной конфронтации между двумя ведущими ядерными державами мира недопустимо высок. Чтобы снизить этот риск и способствовать глобальной стабильности, администрации Трампа необходимо будет восстановить рабочие отношения с Россией", — говорится в статье.Для достижения этой цели США должны изменить свой подход к Москве, отказавшись от попыток ее сдерживания или поражения. "Вместо этого Соединенным Штатам нужно признать, что Россия останется ключевым столпом международного порядка на протяжении десятилетий", — подчеркивает автор.В январе американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Основная цель этих санкций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы от экспорта нефти и газа.Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на ознакомленные источники, писало, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа разрабатывает стратегию, касающуюся санкций против энергетического сектора России, которая может помочь в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом. Трамп выразил надежду, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины могут состояться менее чем через полгода. Ранее он заявлял, что намерен достичь разрешения украинского конфликта в течение шести месяцев. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва внимательно рассмотрит все предложения Трампа после его инаугурации.

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россия, сша, дональд трамп