https://1prime.ru/20250117/tramp-854277459.html

Трамп хочет объявить криптовалюты приоритетом, пишет Bloomberg

Трамп хочет объявить криптовалюты приоритетом, пишет Bloomberg - 17.01.2025, ПРАЙМ

Трамп хочет объявить криптовалюты приоритетом, пишет Bloomberg

Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ, который поднимет криптовалюты на уровень приоритетных направлений государственной политики, сообщает... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T12:29+0300

2025-01-17T12:29+0300

2025-01-17T12:29+0300

сша

дональд трамп

рынок криптовалюты

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ, который поднимет криптовалюты на уровень приоритетных направлений государственной политики, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на ознакомленные источники. В публикации отмечается, что указ предоставит представителям криптоиндустрии возможность участвовать в принятии решений в его администрации. Ожидается, что в документе криптовалюта будет обозначена как национальный императив или приоритет. Кроме того, планируется создание консультативного совета по вопросам криптовалют. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, и он станет 47-м президентом Соединенных Штатов, вернувшись в Белый дом после четырехлетнего срока демократа Джо Байдена.

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сша, дональд трамп, рынок криптовалюты