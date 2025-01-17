https://1prime.ru/20250117/tramp-854277459.html
Трамп хочет объявить криптовалюты приоритетом, пишет Bloomberg
Трамп хочет объявить криптовалюты приоритетом, пишет Bloomberg - 17.01.2025, ПРАЙМ
Трамп хочет объявить криптовалюты приоритетом, пишет Bloomberg
Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ, который поднимет криптовалюты на уровень приоритетных направлений государственной политики, сообщает... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T12:29+0300
2025-01-17T12:29+0300
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рынок криптовалюты
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп намерен издать указ, который поднимет криптовалюты на уровень приоритетных направлений государственной политики, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на ознакомленные источники. В публикации отмечается, что указ предоставит представителям криптоиндустрии возможность участвовать в принятии решений в его администрации. Ожидается, что в документе криптовалюта будет обозначена как национальный императив или приоритет. Кроме того, планируется создание консультативного совета по вопросам криптовалют. Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, и он станет 47-м президентом Соединенных Штатов, вернувшись в Белый дом после четырехлетнего срока демократа Джо Байдена.
https://1prime.ru/20250117/grenlandiya-854258325.html
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сша, дональд трамп, рынок криптовалюты
США, Дональд Трамп, рынок криптовалюты
Трамп хочет объявить криптовалюты приоритетом, пишет Bloomberg
Bloomberg: Трамп хочет возвести криптовалюты в ранг приоритетов политики