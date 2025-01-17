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Вступил в силу договор о совместной деятельности центробанков РФ и Ирана

Вступил в силу договор о совместной деятельности центробанков РФ и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ

Вступил в силу договор о совместной деятельности центробанков РФ и Ирана

Договор о совместной деятельности центральных банков России и Ирана вступил в силу, заявил председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T20:21+0300

2025-01-17T20:21+0300

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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Договор о совместной деятельности центральных банков России и Ирана вступил в силу, заявил председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин. "Вступил в силу договор о совместной деятельности центральных банков России и Ирана, состоящий из трех разделов: "Использование национальных валют в двусторонней торговле", "Возможность подключения систем передачи финансовых сообщений СПФС (система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ) и SEPAM (аналогичная система Ирана)" и "Возможность подключения карточных платежных систем двух стран", – передает слова председателя агентство IRNA. Иран и Россия еще в мае 2022 года договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций, а в июле 2024 года - соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок. В конце ноября 2024 года глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин заявил, что Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря заключенным ранее финансовым соглашениям и теперь проводят операции в своих национальных валютах. В то же время вступило в силу валютное соглашение между Россией и Ираном, рубль и иранский риал теперь используются для расчетов между двумя странами на основе курса, согласованного на коммерческом валютном рынке, заявил председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин."Вступило в силу валютное соглашение между Россией и Ираном, и валюты обеих стран стали основой для расчетов на основе курса, согласованного на коммерческом валютном рынке", – передает слова председателя агентство IRNA.Активно реализуется проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В начале ноября для иранцев стала доступна возможность снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях. На следующем этапе - в январе, как говорил глава иранского Центробанка, с карт "Мир" можно будет снять наличные в Иране, а на третьем этапе, который будет реализован в следующем году, карты "Мир" и Shetab можно будет использовать и в магазинах обеих стран. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле в пятницу подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. В составе иранской делегации, прибывшей в Москву вместе с президентом исламской республики, - глава МИД республики Аббас Аракчи, посол Ирана в России Казем Джалали, министр нефти, председатель иранской части Постоянной Ирано-Российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Мохсен Пакнежад, министр энергетики Аббас Алиабади, министр дорог и градостроительства Фарзане Садег Мальваджерд, министр экономики и финансов Абдолнасер Хемати, министр сельскохозяйственного джихада Ирана Голамреза Нури Газальдже, председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин и другие.

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центробанки, россия, иран